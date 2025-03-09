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Joby空中計程車 最快年底升空迎客

編譯組╱綜合報導
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Joby航空預估，其空中計程車將在今年底或明年初開始載客。(取自Joby航空Instagram)
Joby航空預估，其空中計程車將在今年底或明年初開始載客。(取自Joby航空Instagram)

聖荷西信使報報導，聖塔克魯茲(Santa Cruz)的Joby航空最近在股東信中宣布，在美國商業載客服務認證五階段中，公司已在第四階段取得創紀錄進展，預計空中計程車將在今年底或明年初開始載客。

Joby航空在馬里納(Marina)設有設施，正在開發電動空中計程車，可載一名駕駛員和四名乘客，目標是為商業載客服務提供高效運輸。這些空中計程車最高時速可達200哩，比直升機產生的噪音少，且運行過程中零排放。

Joby航空報告指出，去年第4季度收到逾10億美元額外資金和承諾。根據公司資料，Joby在2024年第4季度結束時擁有9.33億美元的現金、現金等價物和市場化證券的投資。此金額不包括預期的豐田(Toyota)5億美元投資，這筆投資將分兩期各2.5億美元進行，所有法規批准已到位，首期投資即將進行。

Joby創始人兼執行長JoeBen Bevirt在新聞稿中表示：「我們在2024年取得的領先進展，使Joby處於一個極佳的位置，可以抓住美國在創新和製造方面重新聚焦所帶來的機會。」

Joby航空報告指出，預計接下來12個月內開始進行型號檢查授權（Type Inspection Authorization）飛行測試。

此外，Joby還擴大生產規模，向愛德華空軍基地交付了第二架飛機，並成功飛行了561哩的混合氫電型飛機，測試機隊規模也擴大至五架飛機。Joby航空在2023年9月交付首架飛機，是Joby與美國空軍高達1.31億美元Agility Prime合同的一部分。

去年6月，Joby完成首架氫電技術演示飛機在馬里納上空的飛行，這架演示飛機是Joby未來技術計畫的一部分，並且是Joby與位於德國斯圖加特的全資子公司H2FLY合作多年成果的體現。這架改裝後的Joby飛機已在Joby的設施內完成超過2.5萬哩的測試。

這家航空公司在馬里納經營約七年，並在當地的飛行器初步生產工廠啟動了生產，第一架飛機於2023年6月下線。去年6月，Joby完成其首架氫電技術演示飛機在馬里納上空的飛行。Joby航空還擁有集成測試實驗室和飛行測試能力，使其在馬里納市機場的總占地面積增加一倍以上，每年能夠交付25架飛機。

Bevirt說：「接下來的12個月對Joby及我們整個行業來說將是關鍵的轉折點，期待迎來首批乘客，為Joby繼續引領飛行的全新時代感到自豪。」

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