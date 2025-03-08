我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

NBA湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼史上最高

聖荷西業主20年未整修市中心物業 遭市府起訴

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖荷西市中心橫跨E. Santa Clara Street 35-49E和N. 2nd Street 9號的一處棄置物業的業主被市府提告。（取自谷歌地圖）
聖荷西市中心橫跨E. Santa Clara Street 35-49E和N. 2nd Street 9號的一處棄置物業的業主被市府提告。（取自谷歌地圖）

聖荷西市府日前公告，市府律師辦公室對市中心橫跨E. Santa Clara Street 35-49E和N. 2nd Street 9號的一處棄置物業的業主提告。訴狀稱業主已經有20年沒有整修該建築，違反了其與城市再開發機構的合約。聖荷西市不得不採取行動來復原這處重要的市中心物業。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)表示：「不應該允許疏忽的業主多年來劫持我們的市中心。不作為是有後果的。我們會盡全力來復原我們市中心主要的走廊。」

據悉，訴訟主要是為了敦促業主和託管人償還包括利息、罰金以及所有未支付罰單在內的政府貸款。這處物業已經被認定妨害公眾，市府因此要求業主整修。如果業主做到的話，市府就會要求法庭指定接受者來重新整修這處棄置物業。

聖荷西市有接近100萬人口，是灣區最大的城市也是全美最多元和最有創新性的城市之一。聖荷西市中心始建於18世紀，有很多精美的歷史建築。1850年，聖荷西成為加州第一個建制城市，還是加州第一個州府。現代的聖荷西市區以熱鬧的酒吧、餐館、劇院和博物館而聞名，也是聖荷西州立大學所在地。

但近年來，聖荷西出現了城市空心化狀況。尤其是疫情期間，市中心商家大量歇業關門。市長馬漢上任以來多次表示要重振市中心的經濟，採取各種優惠措施引入商家，解決街頭遊民問題。

聖荷西 加州 貸款

上一則

EMS線上會 談推動多元公平包容經驗

下一則

台日頂尖撞球選手 南灣秀球技、互動球迷 現場熱鬧非凡

延伸閱讀

真耶穌教會三月上旬起 灣區和西雅圖地區舉辦福音佈道會

真耶穌教會三月上旬起 灣區和西雅圖地區舉辦福音佈道會
矽谷指數報告：9位億萬富豪現金 超過低收家庭總和15倍

矽谷指數報告：9位億萬富豪現金 超過低收家庭總和15倍
聖荷西巨人隊留駐Excite Ballpark至2050年 市議會批准協議

聖荷西巨人隊留駐Excite Ballpark至2050年 市議會批准協議
國際傑人會訪南灣僑教中心 推廣青年參與公益

國際傑人會訪南灣僑教中心 推廣青年參與公益
受困瓜達羅佩河中島 聖荷西消防隊成功解救2人6狗

受困瓜達羅佩河中島 聖荷西消防隊成功解救2人6狗

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
PG&E三月份帳單又要加價了。（取自Pexels）

PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

2025-02-28 21:11

花1.44億買美超微股票慘賠 加州這家公司提告求償

2025-03-07 18:33
一名巴洛阿圖高中的學生4日被經過的Caltrain列車撞到並死亡。示意圖，並非文中涉及列車。(本報資料照)

「當事人決絕走到鐵軌…」巴洛阿圖再傳高中生臥軌自殺

2025-03-06 01:16

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對