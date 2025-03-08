墨西哥新年慶典 3月14日呈現原民文化

墨西哥新年將在聖荷西舉行慶典。（Calpulli官網）

第27屆墨西哥 新年（Mexica New Year）慶典將於14日至16日在聖荷西 舉行，為期三天的活動將融合傳統儀式、音樂、舞蹈及藝術展覽，呈現墨西哥原住民 文化的豐富多樣性。

墨西哥新年源自古代阿茲特克曆法，標誌著新曆法週期的開始，象徵自然界的重生與人類與大地的連結。今年的主題為Calli（房子），代表著保護、穩定與和諧，預示著為未來奠定穩固基礎的一年。根據古墨西哥智慧，Calli年適合啟動長期計畫，為個人和社區的繁榮奠下基石。

活動主辦單位Calpulli特別推出2025年墨西哥新年限量版設計，與聖荷西合作，向墨西哥人的古老智慧與傳統致敬。並招募志工與媒體攝影師，鼓勵社區居民共同參與，透過照片捕捉這場文化盛宴的精髓。志願者與媒體代表可於2025年3月10日前登記，活動全程禁止毒品與酒精，為家庭提供安全的文化體驗。

主辦方表示，墨西哥新年不僅是慶祝新周期的開始，更是社區團結與文化傳承的重要時刻，歡迎所有人共同見證這場融合藝術、信仰與知識的文化盛會。