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經紀人：灣區新屋少 關稅影響房市有限

記者劉先進／舊金山報導
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灣區房產經紀人胡宇分析，雖然川普加關稅政策導致建材成本增加，新房價格有些上漲，但灣區新房較少，對灣區整體房市的影響有限。(記者劉先進╱攝影)
灣區房產經紀人胡宇分析，雖然川普加關稅政策導致建材成本增加，新房價格有些上漲，但灣區新房較少，對灣區整體房市的影響有限。(記者劉先進╱攝影)

灣區房產經紀人胡宇( Jackie Hu ) 7日對本報表示，雖然川普加關稅政策導致建材成本增加，新屋價格有些上漲，但灣區新屋較少，因此關稅政策對灣區房市的影響微乎其微。

胡宇說，去年房屋銷售創25年最低紀錄，一些房產經紀關門停業。雖然目前灣區的房價沒有下跌，但也沒有前幾年的漲勢。「有價無市，買家沒有出手買，賣家心理也比較緊張。」曾經有經紀人在南加州爾灣炒新屋，一套新屋六、七人排隊等候，拿到後轉手可以漲價10%出售。不過太多人被忽悠，一擁而上操作，現在卻出現有些新屋賣不動的局面。

胡宇說，川普對中國、加拿大和墨西哥的產品加關稅，導致建築原材料上漲，但這種上漲，不會馬上傳導到房產市場上。一方面，灣區的新屋非常少，即使材料上漲導致新屋價格飆升，但對整體樓市影響仍然有限。另一方面，即使舊房要裝修，需要用貴一點的建築材料，相應成本占舊房價格成本也比較少。前不久，她有房子屋頂裝修，價格從兩年前的1萬元漲價到1萬7000元，「這種材料費的漲價，畢竟是少數。老房子的價位也可以承受。對房價影響很小」。

胡宇說，關稅導致的物價上漲，會讓人在其他方面開銷增加，反而會減少對房子的預期投入。總體上，關稅對灣區房價影響，微乎其微。真正影響房價的，還是房屋供求關係、利率等因素。

灣區 關稅 房價

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