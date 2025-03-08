報告：川普加關稅建材漲 推高新屋房價6%

舊金山財務諮詢公司一份報告說，川普對加拿大、墨西哥和中國加關稅的政策，會導致新房價格增加1萬7000至2萬2000元。圖為灣區的房屋。(記者劉先進╱攝影)

舊金山財務諮詢公司CoreLogic的一份研究報告說，川普對加拿大 、墨西哥和中國加關稅 的政策，會導致建材漲價；在未來12個月內，房屋建築成本可能增加4%至6%，新房價 格將增加1萬7000至2萬2000元。

短短幾周內，川普已將所有中國進口商品的稅率提高至少20%，目前從中國進口的平均實際關稅稅率約為34%；對墨西哥和加拿大加徵關稅，則在是否推遲中，數度改變。

CoreLogic刊登在首頁的報告說，無論開發商如何計算，低成本自建房已經是一個挑戰。而在新政府提議的關稅下，情況看起來更糟。目前加拿大木材價格上漲了14.5%，混凝土飆升8%，家用電器預計將上漲20%。如果沒有新的住房供應，現有住房價格只會繼續上漲，使人們更加無力負擔。

CoreLogic的分析，如果實施這些關稅，隨著材料成本適應新的形勢，在未來12個月內，房屋建築成本可能會增加4%至6%。這些漲幅是在建築材料年度漲幅（通常與通貨膨脹率保持一致）的基礎上計算的。關稅和通脹影響疊加，短期內建築商可能面臨高達10%的建築材料價格上漲。

軟木和石膏產品（包括石灰）是家庭建築中使用的兩種關鍵材料，分別主要來自加拿大和墨西哥。根據全美住宅建築商協會的數據，美國進口的軟木近70%來自加拿大，而進口的石膏和石灰有71%來自墨西哥。

目前，美國新建住宅的平均成本為42萬2000元。如果加上關稅可能帶來的材料成本增加，價格將增加1萬7000至2萬2000元。這種增加會給潛在的購房者帶來一系列不利因素。

成本上升已經開始侵蝕建築商的利潤率。根據全國住宅建築商協會的數據，2024年住宅建築商的平均利潤率為11%。如果再加上可能徵收的新關稅，那麼即使建造房屋的成本只增加4%，也會大大削減利潤率。隨之而來的連鎖反應是：如果沒有可觀的利潤來鼓勵人們建造負擔得起的新房，緩解供應壓力，購房者需求將繼續推高現有房屋的成本，導致住宅市場陷入僵局。