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VTA勞資談判陷僵局 罷工恐影響通勤

記者龔玥╱聖荷西報導
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VTA勞資談判陷入僵局，罷工威脅隨之迫在眉睫；圖為VTA在南灣的辦公室。(記者龔玥╱攝影)
VTA勞資談判陷入僵局，罷工威脅隨之迫在眉睫；圖為VTA在南灣的辦公室。(記者龔玥╱攝影)

聖塔克拉拉谷交通局（VTA）與代表約1500名巴士與輕軌司機及其他員工的聯合運輸工會（Amalgamated Transit Union Local 265）勞資談判陷入僵局，現有合同已於4日夜晚到期，罷工威脅隨之迫在眉睫。

VTA呼籲通勤者提前制定替代交通計畫，因為雙方在薪資問題上的巨大分歧遲遲未能縮小。據聖荷西信使報報導，工會要求在三年內加薪24%，而VTA最新的提議僅為三年9%。

根據NBC Bay Area報導，自去年9月起，雙方每周進行兩次談判，但進展緩慢。工會主張，面對生活成本飆升及通貨膨脹壓力，應給予工人合理的薪資調整，司機每天服務社區，理應獲得公平的薪資待遇。

VTA方面則指出，該機構面臨預算壓力，強調已經提供了可負擔的調薪方案。他們表示，理解工會的訴求，但也必須平衡財務狀況，確保服務的可持續性。VTA希望能找到雙方都能接受的解決方案，避免影響乘客出行。如果罷工發生，將嚴重影響數萬名依賴公共交通上下班的通勤者，特別是低收入族群和無車家庭。

工會已獲得南灣勞工委員會的批准，並表示罷工將是最後手段。在僵局持續下，VTA表示將持續尋求協議，並呼籲工會重新考慮最新提議。工會則表示，若談判仍未取得進展，隨時可能宣布罷工行動。

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