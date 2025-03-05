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forever 21擬關200店裁350人 灣區門市恐受波及

記者龔玥╱聖荷西報導
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快時尚品牌forever 21可能再次申請破產，計畫關閉至少200家門店。(取材自google map)
快時尚品牌forever 21可能再次申請破產，計畫關閉至少200家門店。(取材自google map)

時尚零售品牌Forever 21正面臨新一輪的危機，計畫關閉至少200家門店，並在公司總部裁員超過350名員工，進一步削減運營規模。

自2019年申請破產以來，Forever 21一直在艱難求生，試圖在競爭激烈的快時尚市場中維持地位。然而隨著線上品牌的崛起，Forever 21逐漸失去市場吸引力。

Forever 21成立於1984年，最初主要消費群眾鎖定十幾歲的少女，由於價格親民，因此迅速走紅；後來Forever 21擴展了產品線，涵蓋男性、兒童服飾及配飾，希望吸引更多消費群體。然而近年來消費者購物習慣的轉變和電子商務的衝擊，使得該品牌面臨巨大挑戰。

彭博資訊報導，Forever 21的美國運營商可能再次申請破產，並為剩餘門店尋找買家。如果未能找到合適買家，公司或將清算約350家門店。裁員名單包括經理、設計師、供應鏈總監、以及公司的首席財務官和首席行銷官；公司還計畫將剩餘員工轉為遠端辦公。

灣區，密爾必達、聖荷西和舊金山等城市的門店可能受到波及。曾是品牌忠實顧客的李女士表示，年輕時經常和朋友一起逛Forever 21，對其時尚且價格親民的服飾印象深刻。得知關店消息後，她計畫再去店內走走，回味青春時光，也希望能趁機撿到折扣商品，為衣櫥添幾件經濟實惠的單品。

儘管品牌在全球範圍內擁有一定的知名度，但面對不斷變化的市場趨勢和消費者需求，Forever 21的未來仍然充滿不確定性。

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