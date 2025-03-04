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荷姆斯詐欺案 前檢察官籲矽谷引以為戒

編譯廖宜怡／綜合報導
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擔任過荷姆斯詐欺案檢察官的波斯提克，希望矽谷企業能以荷姆斯受到的教訓為鑑。（美聯社）
擔任過荷姆斯詐欺案檢察官的波斯提克，希望矽谷企業能以荷姆斯受到的教訓為鑑。（美聯社）

在Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）詐欺案上訴上周遭法院駁回後，一位將荷姆斯送進監獄的前聯邦檢察官，向矽谷創業家發出警告：要引以為鑑。

聖荷西信使報報導，目前是灣區全球律師事務所Cooley合夥人的前聯邦檢察官波斯提克（John Bostic），在荷姆斯審判終結時曾稱，荷姆斯是一個「非常害怕失敗、所以不惜做出任何事」的執行長。他表示，荷姆斯受到的教訓是顯而易見的。

現年41歲的荷姆斯因透過其已倒閉的血液檢測新創公司Theranos詐騙投資人數億美元，被判四項詐欺重罪罪成，被處以11年以上徒刑，出獄日期目前為2032年3月。

波斯提克表示，為了出人頭地，人們容易有「弄假直到成真」（fake it until you make it）的傾向，尤其是在競爭非常激烈的矽谷創業環境中。他認為，一些企業創辦人為了加快獲得成功，在方法上可能不夠精確或過於樂觀，而Theranos的案例提醒人們，有一條底線是不容逾越的，必須隨時保持謹慎和誠實。

波斯提克稱，在詐欺案中，最關鍵的始終是有關被告意圖的證據，但要證明一個人心裡到底在想什麼是很困難的事。他表示，有證據顯示，荷姆斯知道她所說的一些事並非事實，還有一些文件看得出來是被竄改過，陪審團很容易分辨。

波斯提克表示，他接手這個案子有多個原因，包括他曾主修過分子生物學，使他容易了解一些技術問題，也能更容易向陪審團傳達一些概念。

被問到案件是否存在一個轉捩點導致荷姆斯被判有罪時，波斯提克表示，他沒有看到這起案件有任何一個明星證人或一個關鍵時刻，能主導一切。他說，檢方收集了數千萬頁書面證據、對數百人進行了採訪調查，是整體證據發揮了作用，而不是由某一項特定證據決定結果。

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