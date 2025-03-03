桑尼維爾墨裔居民被ICE拘留 妻是美國公民

桑尼維爾居民洛佩斯被ICE拘留，其家人表示 「感到恐懼和憤怒」。（電視新聞截圖）

信使報（Mercury News）報導，上周桑尼維爾居民洛佩斯（Ulises Peña Lopez ）被聯邦移民 官員拘留，在南灣引起了軒然大波。

根據為其家人設立的GoFundMe 頁面上的一份聲明，洛佩斯遭到了違憲和暴力拘留。移民和海關執法局（ICE ）發言人說，拘留洛佩斯是 「有針對性的執法行動的一部分」。

洛佩斯是一名30歲的墨西哥公民，於 2 月21被ICE人員逮捕。根據ICE的聲明，執法人員是在洛佩斯在自己的汽車裡時與他接觸的。他們說，洛佩斯起初拒絕接受警官的命令，但最終還是在無人協助的情況下離開了自己的汽車，並且在被拘留時表現得非常合作。

然而，家人的 GoFundMe 頁面卻講述了一個不同的故事。他們說，洛佩斯堅持自己的合法權利，保持沉默，要求與律師交談，並一直待在車裡，直到警察用警棍擊打他的車窗，將他拖出車外並對他進行人身攻擊。

ICE在聲明中承認，洛佩斯 「在被捕期間經歷了非特定的醫療緊急情況」，並表示，一名警官提供了醫療護理，直到他被救護車送往醫院。

家人稱，洛佩斯患有多種嚴重疾病，包括頸部血栓、心臟病、脊柱疾病和膝蓋受傷，這些疾病導致了他的昏厥，並使他在逮捕過程中呼吸困難。他們還說，洛佩斯被鎖在病床上，得不到食物、水和藥物，並指控ICE多次阻止他與律師交談。

ICE則說，醫務人員沒有發現任何具體的傷情。洛佩斯於2月22日被ICE釋放。

根據聖他克拉拉「快速應對網路」（Santa Clara Rapid Response Network）新聞稿，洛佩斯的妻子撥打了他們的熱線電話，由Pangea Legal Services領導的團隊為洛佩斯提供免費法律援助。

洛佩斯在籌款頁面上被描述為一位 「忠實的丈夫和父親」。他的妻子是美國公民，他還是一個三歲女兒的父親。

ICE的聲明稱，洛佩斯曾於2013年11月被驅逐出境，並在日期不明的地點再次入境。聯邦機構發言人說，他曾有前科，包括2016年在聖路易奧比斯波縣因無視安全和逃避警察而被定罪，2020年在聖他克拉拉縣因使用致命武器襲擊他人而被定罪，以及在巴洛阿圖因酒駕而被定罪。

截至周五上午，洛佩斯家人的GoFundMe頁面已籌集到約2萬1000美元，目標是5萬美元。這筆錢將幫助他的家人支付房租和生活費、醫療費、律師費以及食品和水電費等其他必要開支。