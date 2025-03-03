列治文啤酒廠即將入駐金山市中心 比鄰AMC影院、Target

East Brother Beer Company於2016年創立，專注於精釀經典啤酒風格。（取自釀酒廠官網）

位於列治文市（Richmond）的啤酒廠East Brother Beer Company，即將於舊金山 市中心Metreon購物中心開設全新酒館。據SFGATE報導，該購物中心一處空置零售空間外的窗戶上張貼了公告，顯示East Brother已申請酒類銷售許可。

Metreon購物中心總經理麥克布萊德（John McBride）向 SFGATE 表示，目前East Brother正在進行初步規畫與建築設計。預計該酒館於今年開業，但仍需數月準備。這家小型啤酒生產商的經營許可證仍在等待加州 酒類飲料管制部門批准，不過舊金山規畫局幕僚長斯德爾（Dan Sider）表示，這個地點的區域規畫不會造成問題。

該空間前身為日式餐廳Sanraku，於2022年結束營業。此後，場地曾臨時用於會議與特別活動，如Dreamforce年度大會。麥克布萊德表示：「現在這個空間將被重新啟用，將作為面向芳草地廣場的零售店面，這對社區來說是個好消息。」

雖然鄰近的舊金山購物中心（San Francisco Center）近年來面臨高空置率問題，Metreon商場依靠市中心唯一的Target百貨與唯一的AMC電影院 維持穩定發展。據舊金山標準(San Francisco Standard)2024年10月報導，購物中心租賃率達92%，但目前正在尋求新的租戶。近期入駐的餐飲品牌包括Nick the Greek、Heytea和Dabao Singapore餐廳。

East Brother Beer Company於2016年創立，專注於精釀經典啤酒風格。他們的Bo Pils（波希米亞皮爾森啤酒）曾獲VinePair 2020 年度第11佳啤酒。近期，Bo Pils在2024年加州釀酒師盃中獲得銀牌，Blonde Ale獲2024年歐洲啤酒之星大獎金牌，Red Lager獲銀牌。