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列治文啤酒廠即將入駐金山市中心 比鄰AMC影院、Target

記者王子涵╱舊金山報導
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East Brother Beer Company於2016年創立，專注於精釀經典啤酒風格。（取自釀酒廠官網）
East Brother Beer Company於2016年創立，專注於精釀經典啤酒風格。（取自釀酒廠官網）

位於列治文市（Richmond）的啤酒廠East Brother Beer Company，即將於舊金山市中心Metreon購物中心開設全新酒館。據SFGATE報導，該購物中心一處空置零售空間外的窗戶上張貼了公告，顯示East Brother已申請酒類銷售許可。

Metreon購物中心總經理麥克布萊德（John McBride）向 SFGATE 表示，目前East Brother正在進行初步規畫與建築設計。預計該酒館於今年開業，但仍需數月準備。這家小型啤酒生產商的經營許可證仍在等待加州酒類飲料管制部門批准，不過舊金山規畫局幕僚長斯德爾（Dan Sider）表示，這個地點的區域規畫不會造成問題。

該空間前身為日式餐廳Sanraku，於2022年結束營業。此後，場地曾臨時用於會議與特別活動，如Dreamforce年度大會。麥克布萊德表示：「現在這個空間將被重新啟用，將作為面向芳草地廣場的零售店面，這對社區來說是個好消息。」

雖然鄰近的舊金山購物中心（San Francisco Center）近年來面臨高空置率問題，Metreon商場依靠市中心唯一的Target百貨與唯一的AMC電影院維持穩定發展。據舊金山標準(San Francisco Standard)2024年10月報導，購物中心租賃率達92%，但目前正在尋求新的租戶。近期入駐的餐飲品牌包括Nick the Greek、Heytea和Dabao Singapore餐廳。

East Brother Beer Company於2016年創立，專注於精釀經典啤酒風格。他們的Bo Pils（波希米亞皮爾森啤酒）曾獲VinePair 2020 年度第11佳啤酒。近期，Bo Pils在2024年加州釀酒師盃中獲得銀牌，Blonde Ale獲2024年歐洲啤酒之星大獎金牌，Red Lager獲銀牌。

Metreon酒館將是該釀酒廠在列治文市以外的首間分店。East Brother行銷經理杜雷（Jamie Dooley）曾表示：「列治文市是我們品牌的重要根基，我們將這份精神帶往每一處新據點。」

Metreon商場依靠市中心唯一的Target百貨與唯一的AMC電影院維持穩定發...
Metreon商場依靠市中心唯一的Target百貨與唯一的AMC電影院維持穩定發展。（記者王子涵╱攝影）

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