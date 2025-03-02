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華埠聯絡警員恐取消 華促會：將督促警方維持警力

記者劉先進／屋崙報導
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屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（中），此前陪同警長米切爾（左，Floyd Mitchell）在華埠巡邏，和商家溝通。（記者劉先進／攝影）
屋崙華促會理事會主席莊錦鎮（中），此前陪同警長米切爾（左，Floyd Mitchell）在華埠巡邏，和商家溝通。（記者劉先進／攝影）

屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，因為屋崙市府面臨的預算壓力，警局要等待市議會討論決定後，才知道是否有充足資金保證加班巡邏和華埠聯絡警員。他也正在竭盡全力和市府溝通，維持華埠警力。

屋崙面臨近1.3億美元預算缺口，市府行政官早就預計要削減警局開支，這也勢必影響華埠警力布局。屋崙警局隊長余劍倫（Alan Yu）本周會議上明示，因預算問題，屋崙華埠和西貢社區的聯絡警員和此前制定的社區信任警員（Trust Building Officer）職位全部被取消，「在我的職業生涯中，已經三次看到這種削減預算、減少職位的循環發生，這種低預算情況下，社區必須發出聲音，等待恢復資源。警方也會竭盡所能調動警力，維持安全。」

莊錦鎮表示，根據警方數據，華埠春節期間只有兩起搶劫，治安明顯好轉。2月底舉行的華埠新春巡遊，延續時間比以往還長，更有30多個攤位，吸引至少8000個遊客到訪華埠，其中多數人都是首次過來或很少過來的消費者。不少餐廳、奶茶店等商戶，反應消費有明顯增加，華促會也希望延續這種良好的勢頭，鼓勵更多消費者做回頭客，興旺華埠人氣和商業。

莊錦鎮分析，商戶和居民都希望華埠更加安全，更需要警局安排充分警力。目前已經和新上任的華埠隊長溝通，警力預算充滿不確定。「前任市長盛桃已提交預算草案，等待市議會開會討論。只有通過預算案，警方才能確定，是否有充足資金在華埠加班巡邏和華埠聯絡警員。」

莊錦鎮說，根據獨立機構的數據，基於屋崙犯罪率，屋崙實際需要1200個警員，缺口近600個，警方人手捉襟見肘，又面臨預算削減，壓力頗大，「無論4月市長特別選舉誰能勝出的，都希望能具有強大的籌資能力，彌補預算缺口，擴充警員隊伍，增強治安。」

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