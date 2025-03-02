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撙節開支 屋崙聯合學區擬裁100人

編譯組／綜合報導
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作為節省預算的最後手段屋崙聯合學區將解雇包括教師在內的100名員工。（電視新聞截圖）
作為節省預算的最後手段屋崙聯合學區將解雇包括教師在內的100名員工。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，屋崙聯合學區（Oakland Unified School District，OUSD）的教委領導人正在推進近100人的裁員計畫，為避免學區的財務狀況失控做出最後的努力。

該學區長期以來資金緊張，面臨財政懸崖，將在廣泛的員工結構調整中削減教師、後勤人員、校區管理人員和其他一系列員工的職位。

OUSD去年招收了大約4萬5000名學生，該校將對其80所K-12學校的職位供資方式進行徹底改革，其中包括取消另外幾百個職位，代之以新的工作崗位。

多年來，教育委員會在OUSD是否面臨疫情後的財政懸崖問題上一直存在政治分歧，但目前9500萬美元的結構性預算赤字消除了任何疑慮。

阿拉米達縣（Alameda County）教育總監卡斯楚（Alysse Castro）在最近的一封信中警告說，如果不裁員，OUSD可能會在明年耗盡資金。

即使是那些在競選中得到學區教師工會資助的教委成員，也在周三（26日）以6比1的投票結果加入了啟動裁員程序的行列。

職業工會組織者貝格勒（Valarie Bachelor）和支持勞工的教委主席布魯哈德（Jennifer Brouhard）共同起草了周三提出的一項決議，為外部合同和工作會議差旅支出設定上限，以最終恢復該學區被取消的教師職位。

多年來，教育委員會在開支和教師合同問題上一直存在分歧，對裁員問題一直猶豫不決。但在 2021 年關閉 11 所校園的努力引發廣泛抗議甚至絕食抗議後，他們一致決心不關閉規模較小、以社區為基礎的學校。

周三開始的裁員程序激起了學區各工會的憤怒。托馬斯（Lee Thomas）在去年六月之前一直領導著屋崙學校行政人員聯合會（United Administrators of Oakland Schools），該聯合會代表著校區行政人員、校長助理和教練等官員，他指責教委試圖違反工會的集體談判協議。

儘管如此，OUSD通往長期財政穩定的道路並不清晰，學區在二十年前曾被州政府接管，2009 年恢復了地方控制，近年來又面臨州和縣官員的警告，稱其財政狀況岌岌可危。

包括教師在內的員工周三也請求教委裁減OUSD總監辦公室（Oakland Unified superintendent’s office）的工作人員，這也是工會在學區長期財務辯論中尋求的共同替代方案。

Piedmont Avenue小學一年級教師馬丁（Rachel Martin）說：「我聽說OUSD正在增加高級管理人員，並將錢存在他們的帳本上，同時他們卻如此願意削減重要職位，這對我們的學生來說是不公平的。」

學區 裁員 屋崙

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