SEIU 2015春晚 300工會代表歡聚一堂
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長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。來自七個縣的300個工會代表，歡聚一堂，慶祝蛇年。阿拉米達縣議員譚蓮娜、勵琪（Nikki Fortunato Bas），工會理事、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）等出席。
當天的春晚節目頗為豐富多彩，既有華裔的變臉、舞龍，武術等表演，也有韓式的腰鼓節目。優秀工會成員Cindy Zhang表示，感謝工會的努力，幫助會員爭取更高薪酬。
工會執行副主席伊萬（Kim Evon）表示，大家齊聚一堂，真正瞭解彼此的文化，亞裔也在奉獻才華、藝術和歷史。針對川普政府對移民社區的攻擊，她說，美國擁有多樣性，移民的歷史構成國家的結構。它不應被任何人玷污，「我們應該站起來保護鄰居、朋友和家人，並確保他們和我們都知道這樣做的權利。此時此刻，我們需要告訴川普和其他任何認為移民是壞事的人，這不是這個國家的本質，也不是我們所擁護的。」
伊萬還表示，川普和共和黨人想要削減8800億預算。希望削減白卡聯邦醫療補助計畫（Medicaid）。該計畫為大約8000萬人提供服務，「這樣他們就可以為收入在80億左右的人提供減稅，這會影響家居護理（IHSS）。影響養老院，幾乎每個人。」她建議民眾致電聯邦眾議員和參議員，確保他們捍衛白卡計畫，而非為了富人的減稅而削減醫療補助。
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