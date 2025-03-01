我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

SEIU 2015春晚 300工會代表歡聚一堂

記者劉先進／阿拉米達市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。（記者劉先進╱攝影）
長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。（記者劉先進╱攝影）

長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。來自七個縣的300個工會代表，歡聚一堂，慶祝蛇年。阿拉米達縣議員譚蓮娜、勵琪（Nikki Fortunato Bas），工會理事、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）等出席。

當天的春晚節目頗為豐富多彩，既有華裔的變臉、舞龍，武術等表演，也有韓式的腰鼓節目。優秀工會成員Cindy Zhang表示，感謝工會的努力，幫助會員爭取更高薪酬。

長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。...
長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。（記者劉先進╱攝影）

工會執行副主席伊萬（Kim Evon）表示，大家齊聚一堂，真正瞭解彼此的文化，亞裔也在奉獻才華、藝術和歷史。針對川普政府對移民社區的攻擊，她說，美國擁有多樣性，移民的歷史構成國家的結構。它不應被任何人玷污，「我們應該站起來保護鄰居、朋友和家人，並確保他們和我們都知道這樣做的權利。此時此刻，我們需要告訴川普和其他任何認為移民是壞事的人，這不是這個國家的本質，也不是我們所擁護的。」

長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。...
長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。（記者劉先進╱攝影）

伊萬還表示，川普和共和黨人想要削減8800億預算。希望削減白卡聯邦醫療補助計畫（Medicaid）。該計畫為大約8000萬人提供服務，「這樣他們就可以為收入在80億左右的人提供減稅，這會影響家居護理（IHSS）。影響養老院，幾乎每個人。」她建議民眾致電聯邦眾議員和參議員，確保他們捍衛白卡計畫，而非為了富人的減稅而削減醫療補助。

長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。...
長期家庭護理工會（SEIU 2015）農曆新年慶祝活動27日晚在阿拉米達市舉行。（記者劉先進╱攝影）

川普 移民 華裔

上一則

PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

下一則

流感季還沒完 現在打疫苗不嫌晚

延伸閱讀

川普酸澤倫斯基「根本不想停戰」 普亭才是想要和平的人

川普酸澤倫斯基「根本不想停戰」 普亭才是想要和平的人
不爽川普就來當間諜 CNN：中俄趁美大裁員 招募被解雇國安人員

不爽川普就來當間諜 CNN：中俄趁美大裁員 招募被解雇國安人員
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
關稅打趴滬深港股 中國股民悲憤喊「要戰」

關稅打趴滬深港股 中國股民悲憤喊「要戰」
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

熱門新聞

谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20
名列全球第11大富豪的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，以基金會捐款2250萬美元，成為加州藝術學院的救世主。（路透）

加州藝術學院 獲黃仁勳2250萬美元金援

2025-02-23 01:20

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬