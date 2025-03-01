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華協中心春宴 表彰兩位長期為社區服務的領袖

記者李怡／舊金山報導
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華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）
華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）

華協中心（CCDC）28日在康年酒家舉辦一年一度的春宴活動，市長羅偉、市議員、諸多民選官員代表與近500華裔長者及社區領袖齊聚一堂，共慶蛇年。

華協中心行政主任楊崇賢說︰「蛇象徵著蛻變與更新，舊金山與加州正處於變革的關鍵時刻。我們期待著新當選的市長與官員，帶來新的機遇，讓華埠與舊金山煥然一新，推動經濟復甦。」

活動特別表彰兩位長期為社區服務的領袖，舊金山市議會前主席佩斯金（Aaron Peskin）與社區住客聯會前會長梁榮浩。

華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）
華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）

佩斯金曾是舊金山市歷史上任期最長的議員，長期致力於房屋政策、租戶保障與社區保護。他的立法與倡導工作，使華埠與北灘社區的小商家與打工階層受益匪淺。梁榮浩則在過去17年間，為低收入長者和租戶爭取住房權益，影響力遍及華埠與全市。他的倡導促成多項住房政策改革，為弱勢群體帶來重大改變。

華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）
華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）

羅偉在發言中強調公共空間對社區的重要性，並承諾將確保政府部門負責，與社區緊密合作，維護並改善公共空間場所。他提到，市府近期推出「Permit SF」計畫，加速小型企業與住宅建案的審批，以更快提供可負擔住房，滿足舊金山勞工家庭的需求。

本次活動由Amazon、Cahill Contractors、Core Financial、Liu-Mei Fund及Wells Fargo Bank等企業贊助。楊崇賢強調，這場春宴不僅是社區的傳統，更是一個團結的時刻，我們需要不斷講述自己的故事，確保華裔社區的需求被聽見。

華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）
華協中心春宴，表彰社區領袖貢獻，並歡慶城市新氣象。（記者李怡／攝影）

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