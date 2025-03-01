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駐美代表俞大㵢史丹福演講 談美台經濟防務合作

記者王日芯╱聖荷西報導
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台駐美代表俞大㵢（中）及夫人、駐舊金山台北經文處處長賴銘琪（左一）與史丹福大學教授戴雅門（左二）等來賓合影。（記者王日芯╱攝影）
台駐美代表俞大㵢（中）及夫人、駐舊金山台北經文處處長賴銘琪（左一）與史丹福大學教授戴雅門（左二）等來賓合影。（記者王日芯╱攝影）

台灣駐美大使俞大㵢2月28日在史丹福大學發表演講，強調美台兩國加強合作的必要性，尤其在經濟、國防、文化及科技領域，以應對當前日益複雜的全球地緣政治和經濟挑戰。此次演講不僅展示了台灣在全球供應鏈中的核心地位，也強調了台灣在捍衛民主價值方面的堅定承諾。

俞大㵢表示，美台夥伴關係對於區域穩定與全球經濟繁榮至關重要，並且強調台灣作為民主與自由的守護者，對於維護全球和平發揮了關鍵作用。

俞大㵢擁有超過35年的外交資歷。他曾在歐洲聯盟、比利時、紐約等地擔任重要職務， 2021年至2023年期間，他擔任台灣外交部副部長，為台灣對外事務與全球合作奠定基礎。

在演講中，俞大㵢表示，美台關係在過去幾年持續深化，尤其在科技合作、經濟發展和區域安全方面成果顯著；然而，隨著地緣政治局勢的變化，台灣正面臨前所未有的挑戰。

俞大㵢指出，近年來，中國對台灣的軍事威脅不斷升級，頻繁的軍機繞台和軍演對區域穩定構成嚴重威脅。他強調，台灣始終致力於自我防衛，近年來持續推動國防現代化，通過採購先進武器裝備及加強防務合作，提升防衛能力。他說：「台灣不僅是民主價值的守護者，也是印太地區和平穩定的重要夥伴。」

除了安全合作，台灣在全球供應鏈中也扮演關鍵角色，特別是在半導體產業方面。俞大㵢提到，台灣的半導體產量占全球60%以上，這使台灣在全球科技創新中扮演著不可或缺的角色。台灣的半導體龍頭企業，如台積電，與美國科技巨頭進行密切合作，共同推動全球科技的突破。他說︰「確保台灣的安全與穩定，不僅關乎區域和平，更直接影響全球經濟的穩定。」

經濟合作方面，俞大㵢鼓勵雙邊投資，進一步促進台美經濟合作。他指出，台灣一直積極參與印太經濟框架（IPEF）等多邊合作計畫，願意承擔更多責任，與國際社會共同維護自由貿易體系。俞大㵢強調，美台不僅是經濟和安全夥伴，更是民主價值的共同守護者。他表示，台灣以自由、民主和人權為核心的社會制度，已成為全球民主國家的典範，「台灣人民在面對外部壓力時，從未退縮。」

為了進一步加強民間交流，俞大㵢呼籲擴大美台青年交流、學術合作及文化互動，讓兩國人民建立更深厚的聯繫。俞大㵢表示，台灣將繼續通過雙邊合作和多邊對話，深化與美國及國際社會的夥伴關係，為全球和平與發展作出貢獻，「台灣願意成為國際社會可靠的合作夥伴，與美國攜手共創和平繁榮的未來。」

台駐美代表俞大㵢在史丹福大學的演講。（記者王日芯╱攝影）
台駐美代表俞大㵢在史丹福大學的演講。（記者王日芯╱攝影）
台駐美代表俞大㵢分享見解。（記者王日芯╱攝影）
台駐美代表俞大㵢分享見解。（記者王日芯╱攝影）

俞大㵢 供應鏈 史丹福大學

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