西貢社區搶案頻傳 亞健社將接送員工

屋崙警方的預算削減，正面臨人手壓力。（記者劉先進╱攝影）

在屋崙 亞裔防罪委員會月會上，有機構代表表示，西貢社區最近犯罪案件出現搶劫等罪案上升趨勢，社區大使正在提供接送服務。

據悉，考慮到治安情況，亞健社已經安排一個社區大使，主要職責是護送員工去公交車站或停車場，工作時間是早上8時到下午6時，就在附近巡邏出現，以起到威懾作用。亞健社代表說，不幸的是，最近發生了一起搶劫案件，有員工停車時，有人砸開車窗搶走錢包，「一切發生太快。」通常公司也不會鼓勵員工介入罪案事件，避免出現意外，亞健社也將為員工提供接送班車服務，避免他們處於更易受攻擊的境地。

上述代表說，亞健社和附近的大通銀行共用一個停車場，本來停車場有個電動門，以前的做法是白天開門，晚上關閉，但嫌犯越來越膽大包天，好幾次跟著人進入停車場作案，目前不得不保持大門關閉，需要停車時再打開。

屋崙警局隊長余劍倫（Alan Yu）表示，西貢社區範圍很廣闊，附近有國際大道，還有克林頓公園。許多犯罪還與夜間的人口販賣問題重疊。當夜間時，性工作者、皮條客、剝削者和顧客之間的犯罪也在附近發生。這就是為何，很多犯罪或搶劫發生在晚上11時到早上4時。東18街區域附近，在Walgreens藥房發生過搶劫案。警方正在著重關注並偵破案件。

余劍倫表示，屋崙此前削減預算 ，對警局的人手壓力影響不小。毫無疑問，社區需要繼續表達自己的聲音和需求，否則大家將看到沒有警官和社區警員的影響。目前許多志願者都站出來幫助，有警員也抽出自己的時間來幫助青年團體。西貢的阮警官即使離開原有職位，也仍然會接聽大家的電話，並仍然試圖解決問題。

他說，10年前屋崙也削減預算，砍掉80個警員，當時仍然要求警員盡最大努力做更多的工作。「我了解華埠 警員Tony Chang，他也參加今天的會議，但這意味著我把他從街上拉走了，所以會暫時缺失一些巡邏的職員，警方會竭盡所能平衡資源，我知道即使在周末，Tony也會來回應華埠的請求。」