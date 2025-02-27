我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

西貢社區搶案頻傳 亞健社將接送員工

記者劉先進╱屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
屋崙警方的預算削減，正面臨人手壓力。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警方的預算削減，正面臨人手壓力。（記者劉先進╱攝影）

屋崙亞裔防罪委員會月會上，有機構代表表示，西貢社區最近犯罪案件出現搶劫等罪案上升趨勢，社區大使正在提供接送服務。

據悉，考慮到治安情況，亞健社已經安排一個社區大使，主要職責是護送員工去公交車站或停車場，工作時間是早上8時到下午6時，就在附近巡邏出現，以起到威懾作用。亞健社代表說，不幸的是，最近發生了一起搶劫案件，有員工停車時，有人砸開車窗搶走錢包，「一切發生太快。」通常公司也不會鼓勵員工介入罪案事件，避免出現意外，亞健社也將為員工提供接送班車服務，避免他們處於更易受攻擊的境地。

上述代表說，亞健社和附近的大通銀行共用一個停車場，本來停車場有個電動門，以前的做法是白天開門，晚上關閉，但嫌犯越來越膽大包天，好幾次跟著人進入停車場作案，目前不得不保持大門關閉，需要停車時再打開。

屋崙警局隊長余劍倫（Alan Yu）表示，西貢社區範圍很廣闊，附近有國際大道，還有克林頓公園。許多犯罪還與夜間的人口販賣問題重疊。當夜間時，性工作者、皮條客、剝削者和顧客之間的犯罪也在附近發生。這就是為何，很多犯罪或搶劫發生在晚上11時到早上4時。東18街區域附近，在Walgreens藥房發生過搶劫案。警方正在著重關注並偵破案件。

余劍倫表示，屋崙此前削減預算，對警局的人手壓力影響不小。毫無疑問，社區需要繼續表達自己的聲音和需求，否則大家將看到沒有警官和社區警員的影響。目前許多志願者都站出來幫助，有警員也抽出自己的時間來幫助青年團體。西貢的阮警官即使離開原有職位，也仍然會接聽大家的電話，並仍然試圖解決問題。

他說，10年前屋崙也削減預算，砍掉80個警員，當時仍然要求警員盡最大努力做更多的工作。「我了解華埠警員Tony Chang，他也參加今天的會議，但這意味著我把他從街上拉走了，所以會暫時缺失一些巡邏的職員，警方會竭盡所能平衡資源，我知道即使在周末，Tony也會來回應華埠的請求。」

屋崙 華埠 預算

上一則

屋崙華埠春節僅2搶案 劫匪奪1200元遭逮 現金也罕見追回

下一則

市值暴跌9成 Chegg對谷歌提出訴訟

延伸閱讀

14年檢察官經驗 梁瑋舜獲提名出任金山警察委員

14年檢察官經驗 梁瑋舜獲提名出任金山警察委員
ICE突襲南加華人城市 不諳英文者處境堪憂

ICE突襲南加華人城市 不諳英文者處境堪憂
華協中心228午宴 表彰社區先鋒佩斯金、梁榮浩

華協中心228午宴 表彰社區先鋒佩斯金、梁榮浩
全市選舉連署啟動 華裔參選人徵求支持

全市選舉連署啟動 華裔參選人徵求支持
曼哈頓社委會申請延至3/7 李文促華人加入

曼哈頓社委會申請延至3/7 李文促華人加入

熱門新聞

矽谷庫比蒂諾今年2月12日成交一間溢價高達43.7%的房屋，成交價530萬美元。（翻攝自Redfin）

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

2025-02-19 20:00
數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

加大、州大薪資排名 柏加大畢業最賺錢

2025-02-21 13:56
谷歌搜索結果顯示涉事建商已經永久歇業。 （取自谷歌搜索頁面）

灣區ADU建商捲款破產 有人甚至預付了31萬美元

2025-02-21 19:27
圖為NBC新聞播放的飛行汽車飛越另一輛汽車的畫面。（取自NBC新聞視頻截圖）

灣區科技公司首次公布飛行汽車視頻 標價30萬美元2026年量產

2025-02-20 19:52
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？