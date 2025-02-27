警方加強掃蕩後…毒販轉移陣地 米慎區成新據點

舊金山市長羅偉辦公室發言人表示，市府正在處理毒品問題挑戰、持續努力，直至問題解決，這不僅是在一條街道上的問題，而是擴及整個城市。(舊金山縣市府臉書)

在舊金山 SoMa區臭名昭彰的第6街，街道情況已發生巨大變化，先前毒品 氾濫，但近來多數累犯者都不再密集出現，他們去哪了？據調查，毒販與癮君子轉移陣地已至米慎區(Mission)。

「舊金山標準」日前報導發現，約有50人在米慎區第16街BART車站吸引與販賣毒品或非法買賣商品。當地商家表示，約在一年前開始，附近社區出現大量毒品活動，過去幾個月問題越趨嚴重。

市長羅偉 (Daniel Lurie)發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)聲明表示，毒品問題是歷屆政府未能解決非法毒品活動、所導致的累積後果。現在羅偉政府正在處理這些挑戰、持續努力，直至問題解決，這不僅是在一條街道上的問題，而是擴及整個城市。

舊金山第6街長期飽受吸毒與無家可歸的困擾，這裡也是酒吧、餐廳與其他小型商業所在地，商家業主飽受持續不斷的混亂。除了解決民眾困擾，城市清潔街道也可決定當地經濟未來。羅偉希望加強振興市中心與SoMa區發展。

數據顯示，今年舊金山警方已將掃蕩毒品活動，從田德隆區(Tenderloin)擴及SoMa、特別是專注在第6街。2月7日，舊金山市在第6街開設一個中心，成為警方快速處理逮捕或協助吸毒者接受治療的機構。

但隨著一個問題地區消失，另一個問題地區就會出現；社區人士認為，吸毒者轉移陣地還會帶來其他問題，流離失所導致他們更可能死於過量吸毒。

市府官員表示，將芬太尼疫情在社區之間轉移，僅能帶來暫時緩解。市議員馬百樂(Bilal Mahmood)指出，毒品交易正蔓延到傳統上並不存在毒品的街區，毒販適應新環境，非法街頭販賣者也適應了。

馬百樂日前透露，正在請求市議會同事共同敦促羅偉，採取「毒品市場介入策略」(drug market intervention strategy)。在夜間巡邏部署更多非武裝人員，目的是防止毒品市場再次出現。

市長發言人表示，市府已採取行動，專門團隊遍布整個米慎區執法、掃蕩街道，維護居民與商家的生活品質，這些行動已在進行中，並將於未來數周持續擴大，以維護米慎區的安全與公共空間。