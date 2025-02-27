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東灣警16天內遭槍擊4次 1人受傷

編譯組╱綜合報導
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東灣警察在 16 天內四次遭到槍擊，一起發生在聖利安住，另外三起發生在屋崙。（電視新聞截圖）
東灣警察在 16 天內四次遭到槍擊，一起發生在聖利安住，另外三起發生在屋崙。（電視新聞截圖）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，在過去的16天裡，屋崙和聖利安住（San Leandro）的巡邏警察共遭到四次槍擊，造成一名警察受傷，其他人險些受傷。據法庭記錄顯示，在聖利安住，一名男子據稱向三名警察開槍，警察還擊後，嫌犯又聲稱自己這樣做是因為想讓警察向他開槍。

在這四起事件中，有三起是警察還擊，使得本月東灣警察槍擊案總數達到五起。這是因為在康曲柯士達縣，列治文和康柯德的警察在不同的事件中分別打死了人：一名康柯德男子據稱在刺傷一名家庭成員時被警察射殺。一名列治文男子據稱手持刀鞘衝向警察，據說警察認為那是一把刀。

在阿拉米達縣，一連串的殺警未遂事件始於2月10日。當時一位名叫布萊克韋爾（Robert Blackwell）的男子據稱向屋崙警官巴特佐里格（Khatanbaatar Batzorig）的巡邏車開槍，當時巴特佐里格正在處理另一起報警，巡邏車遭到槍擊，但巴特佐里格沒有受傷。

當警方在當天晚些時候確認布萊克韋爾的身分時，他們意識到2015年，他曾在一起幾乎相同的事件中受到指控，並因此入獄服刑。在那起案件中，布萊克韋爾和另一人涉嫌用槍指著一名臥底的屋崙警察，又向一名現身協助臥底的巡邏警察開槍。

緊接著，2月16日，聖利安住的一群警察來到當地的一家沃爾瑪（Walmart）超市報案，稱一名男子在交換監護時企圖用汽車撞向自己的孩子和他們的母親。

他們發現的是一名 「惱羞成怒 」的男子埃斯皮諾斯(Reynaldo Melendez-Espinoz），這名男子曾有過涉及孩子母親的家庭暴力案件；據稱他拔出槍並向警官斯坦尼福德（Blake Staniford）、梅伊（Quinton May）和洛維爾（Austin Lovel）開火，警官們進行還擊，但沒有人受傷。根據法庭記錄，他後來告訴當局，他希望他們向他開槍。

本周屋崙警方在24小時內發生的兩起事件中與兩人交火。第一起發生在2月24日午夜過後，當時屋崙住房管理局的一名警官和一名身分不明的嫌疑人在第85大道上的槍戰中遭到槍擊。當局表示，嫌犯和警官都被送往醫院，情況穩定。

最後，在2月24日下午4時左右，屋崙警察局兩名尚未公布姓名的警察據稱與29歲的佩雷斯（Francisco Perez）交火，他因謀殺未遂和襲擊罪被收監，但截至周三（26日）上午，他尚未被起訴。

屋崙 槍擊 沃爾瑪

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