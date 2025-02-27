矽谷3/16辦國醫節 聚焦中醫智能化

第96屆國醫節將於3月16日舉辦。（钱承飞供圖）

第96屆國醫節籌委會26日在加州大學矽谷 校區舉行記者會，宣布今年的國醫節將於3月16日晚上6時在密爾布瑞舉辦，主題為「弘揚國醫瑰寶，惠澤全球健康」，並將重點探討中醫智能化的應用與發展。

國醫節由美國中醫公會、美國中藥聯商會及中醫院校輪流主辦。今年由美洲中醫藥文化大學牽頭，加州中醫藥大學、國際醫藥大學及加州大學矽谷共同聯合主辦。

本屆輪值主席、美洲中醫藥文化大學董事長吳允良表示，中醫界長期以來為社會提供重要醫療服務，並在不斷發展中尋求突破。

加州中醫藥大學教務主任Jessie Ding指出，中醫藥教學對行業發展至關重要，但仍面臨挑戰，需要業界團結應對。

美國中醫公會會長李瑛表示，該公會正聯合各州中醫組織推動立法，包括爭取Medicare涵蓋針灸治療，並成功阻止Medical對針灸的預算削減。

美國中藥聯商會宣布，今年將舉辦一系列義診及學術活動，並推動3月18日的「中藥日」成為國醫節的延伸。

本屆國醫節秘書長、加州大學矽谷校長楊磊表示，今年的亮點之一是推動中醫智能化。

吳允良與SAPA美中友好聯盟執行主席Athena Liu在記者會上介紹，人工智能 已在中醫領域取得進展，包括大數據輔助處方系統及艾灸機器人的應用。楊磊透露，今年年中將舉辦中醫智能化產品發布會，以展示最新成果。

國醫節始於1929年，為紀念中醫在中國近代醫學發展中的貢獻，並推動行業發展。每年的活動旨在弘揚中醫文化、表彰中醫工作者，並促進中西醫結合。