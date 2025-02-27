入學率降… 聖荷西Franklin-McKinley學區 將關閉3小學

聖荷西Franklin-McKinley學區將關閉三所學校。（電視新聞截圖）

「聖荷西焦點」（San Jose Spotlight）報導，由於入學率下降和數百萬元的預算 赤字，聖荷西一個學區 將關閉學校。

經過激烈的辯論和兩周的推遲，Franklin-McKinley學區委員會周二（25日）以三對二的投票 ，結果決定關閉三所小學。學區總監G.桑切斯（George Sanchez）、助理總監S.桑切斯（Steven Sanchez）和委員Hong Ha Hoang支持關閉學校。而委員羅德里格斯（Rudy Rodriguez）和庫珀（Marc Cooper）投了反對票。

根據合並諮詢委員會的建議，Los Arboles Literacy & Technology Academy、Ramblewood 小學和McKinley小學將在下一學年關閉。董事會還投票決定讓Lairon College Preparatory Academy和George Shirakawa Sr.小學為K-6年級服務。Lairon目前為4-8年級學生服務，Shirakawa小學為K-8年級學生服務。

S.桑切斯承認關閉學校的困難，但表示委員會有責任確保Franklin-McKinley學區在財政上有償付能力。這個陷入困境的學區面臨著入學率下降和近2300萬元的預算缺口。

他在會上說：「儘管這是一個艱難的決定，但這是一個不得不做出的決定。」

加州財政危機和管理援助小組（California's Fiscal Crisis and Management Assistance Team）首席執行長費恩（Michael Fine）說，如果學區不採取行動，到明年二月就會耗盡現金，最終將在州政府的控制下度過近20年的時光。

「這是你們的信託責任。如果你們允許該學區陷入無法履行其財政義務的境地，那你們所有人都要承擔責任，」費恩在公開評論中對學委們說。「作為學區委員會成員，關閉一所學校是最困難的決定。不要把它留給外人。」

據學校官員稱，自2011-12學年以來，該學區的入學人數已從9673人降至5766人。入學率下降是一個全州性的問題，其他地方的學區也在關閉學校，包括Berryessa聯合學區和Alum Rock聯合學區。

委員會在11日收到州參議員柯提斯（Dave Cortese）信後推遲了關閉學校的投票。信中稱修訂後的州預算可能包括為當地學區提供18億元。但桑切斯表示，當學區委員周二與柯提斯談話時，後者無法承諾學區會及時收到資金以避免關閉學校，因為州長紐森（Gavin Newsom）的預算修訂案將於5月公布。

S.桑切斯告訴「焦點報」：「未來可能會有資金，也可能沒有，我們現在還不能確定。我希望我們能得到更多的資金。如果能得到足夠的資金，我們可能會保留一兩所學校，讓它們重新回來。」

家長拉米雷斯（Joanna Ramirez）對關閉學校對學生造成的長期影響表示擔憂。

她告訴焦點報說：「我們感到崩潰。我們的孩子已在學校建立了紐帶，這會對我們在學校建立的社區造成什麼影響？這太難了。」