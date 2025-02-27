河北邯鄲經貿文旅團 訪加州燕趙商會

加州燕趙商會舉辦河北邯鄲經貿文旅推介會。（主辦方提供）

美國加州 燕趙商會22日迎來了河北省邯鄲市海外聯誼會會長張躍峰率領的經貿文旅代表團，當晚加州燕趙商會舉辦了邯鄲經貿文旅推介會。

密爾布瑞市長馮家輝，薩拉度加市長趙嬿出席推介會並講話。華商總會會長孫志雄、北京同鄉會會長何孔華、安徽同鄉會會長陳健、大上海聯盟理事長馮麒孫、江蘇同鄉會暨江蘇商會會長酈志堅、美西和統會會長張靜靜，全美福建工商總會會長黃幀祥等10多個僑團代表共同出席。

推介會由燕趙商會會長李青河和理事宋曉琳主持。會議播放了邯鄲宣傳片，瞭解了邯鄲悠久的歷史文化。會上，吳有義理事長致歡迎詞。他代表燕趙商會和灣區 僑胞歡迎邯鄲代表團，指出美中關係正處在重要時期，加強民間交流尤為重要，希望邯鄲將更多的商品打進美國市場。

吳有義轉達中國舊金山總領事館對邯鄲代表團的歡迎和問候，祝代表團訪美成功。

邯鄲代表團張躍峰會長介紹邯鄲從戰國七雄到改革開放，具有3000多年輝煌燦爛的歷史。現在的邯鄲已經發生了翻天覆地的變化，歡迎各位企業家和僑胞訪問邯鄲。

康遠清真食品公司董事長馬海增、古鐘食品公司董事長秦軍生、福賴爾食品公司董事長張曉磊先後介紹了各自企業的成就，希望和美國的企業家合作，拓展美國市場。

馮家輝市長表示，歡迎代表團來灣區考察訪問投資 興業。趙嬿市長給邯鄲代表團頒發了感謝狀，表示將在適當時機訪問邯鄲。

參加推介會的代表團成員還有邱縣海外聯誼會會長潘永超和邯鄲市外辦副主任王志勇等。22日下午代表團拜訪了阿拉米達郡議員郝伯特(David Haubert），就加強雙方合作進行了交流。