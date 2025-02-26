灣區路橋收費系統FasTrak詐騙案再次激增 手法更精細

灣區FasTrak詐騙案再次激增，手法更精細。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年困擾灣區 和美國其他地區的公路收費詐騙案再次激增，這些詐騙簡訊堅持要求付款，有時還威脅要進行處罰。

許多人每個月都會收到多次這樣的簡訊，並注意到這些簡訊中的語言已經發生了變化：拼寫錯誤越來越少，說明越來越詳細，語氣也更具恐嚇性。

雖然簡訊的語法錯誤和網址中的亂碼可能會成為「洩密」的線索，但簡訊卻披上了真實的外衣，並提供了一系列看似緊急的指示：「請回覆，然後退出簡訊並再次打開以激活連結，或者將連結複製到Safari瀏覽器並打開」。

從去年3月初到4月12日，聯邦調查局FBI網際網路犯罪投訴中心收到了2000多份舉報。

執法人員給這種手段起了個名字：「釣魚 」（smishing）。該術語是通過SMS簡訊實施的網絡釣魚（phishing）的諧音，描述了一種積極而複雜的社會工程形式。橋梁和公路收費詐騙者利用「釣魚」廣撒網，誘騙人們為他們沒有進行的過路支付虛假的罰款。

交通監管部門一直建議人們不要上當，強調灣區的路橋收費系統FasTrak不會保留人們的手機號碼，也不會通過簡訊進行溝通。

相反，擁有FasTrak帳戶的駕車者通過安裝在擋風玻璃上的應答器，或在通過收費車道時拍下的車牌照片以電子方式支付通行費。沒有帳戶的人則會在攝像頭拍下其車牌後，收到郵寄的帳單。

儘管灣區大都會交通委員會（Bay Area Metropolitan Transportation Commission，MTC）、聯邦調查局（FBI）和州檢察長邦塔（Rob Bonta）發出了一連串的消費者警告，但騙子們還是說服了許多駕車者掏出錢包。

這種情況不僅發生在灣區，截至4月下旬，新澤西州（New Jersey）、伊利諾州（Illinois）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、德州（Texas）和北卡羅來納州（North Carolina）的駕車者都收到了語言幾乎相同的簡訊，誘騙他們向虛假網站提交銀行或信用卡 信息。

目前，MTC和其他交通機構的官員正依靠執法部門打擊這些陰謀。截至本周一，尚不清楚當局是否已展開刑事調查。

邦塔辦公室的一位發言人說：「我們意識到基於簡訊的收費詐騙活動激增，並敦促消費者不要點擊簡訊中聲稱逾期收費的連結。」

他補充說，該辦公室無法對「潛在或正在進行的調查」發表評論，甚至無法證實或否認調查的存在，呼籲受騙者致電銀行或信用卡公司。