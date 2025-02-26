台灣青商會移民講座 協助青年落腳矽谷

舊金山灣區台灣商會旗下青商會2月22日在金山灣區僑教中心舉辦「飄洋過海—矽谷新移民講座」，邀請四位來自不同領域講者分享他們在矽谷創業及職涯發展的經驗，吸引近80位青年參與。（主辦單位提供）

為連結矽谷 豐富資源，協助台灣新移民青年落地生根，舊金山灣區 台灣商會旗下青商會22日在金山灣區僑教中心舉辦「飄洋過海—矽谷新移民講座」，邀請四位來自不同領域講者分享他們在矽谷創業及職涯發展的經驗，吸引近80位青年參與。台北駐舊金山經文辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑出席。

舊金山灣區台灣青商會會長Robbin表示，活動目的是幫助剛到灣區青年融入矽谷社區並取得成功，他鼓勵大家加入青商會，並參與未來的各項活動，為社區創造更多機會。

朱永昌說，感謝青商會舉辦活動，他同步介紹駐舊金山辦事處各項服務，歡迎剛落腳青年多加運用。莊雅淑表示，相當讚賞活動，能實際幫助到剛美國努力實現夢想的青年，尤其介紹資源及拓展人脈方面特別有用，同時她也介紹僑委會及僑教中心各項服務，包含i僑卡、青商潛力之星、僑委會各類經貿邀訪團及研習班，可幫助媒合商機，還有信保基金等各類僑台商服務，鼓勵多予運用。

活動四位講者包括北美台灣科技年會主席謝凱婷(Katie Hsieh)、僑委會i僑卡特約店Mochiholic創辦人Michael、AbbVie資深生技科學家NICO以及寵物品牌創辦人Sunny，他們各自分享如何迅速融入移民生活、如何挖掘資源與建立人脈網絡及創業成功的關鍵策略。

與會者還聽到不少關於品牌創建的瘋狂點子，以及留學生面對的挑戰與冒險故事，這些經歷引發了現場熱烈的討論與共鳴。現場主辦單位也邀請i僑卡特約店「矽谷單車咖啡」到場，讓陣陣咖啡香伴隨著青年熱烈交流。