聖荷西禮蘭高中Leland Bridge Night文化慶典 展示學生才藝

舞蹈表演。（圖由受訪者提供）

聖荷西 禮蘭高中(Leland High School） 日前舉辦的年度「Leland Bridge Night」活動落幕。這場備受期待的文化慶典不僅展示了學生們精心編排的才藝表演，更成為連接社區、傳承文化的重要橋梁。

「從五、六個月前籌備至今，我們的義工團隊一步步見證了這場晚會的成長，」 禮蘭高中老師表示，「從最初的策畫到最終的完美呈現，每一步都凝聚了大家的心血。」

當晚，主持人帶動全場氛圍，各類精采節目輪番上演，最終以抽獎環節將氣氛推向高潮。演出包括祥獅歡舞、女聲獨唱、國風扇舞「寄明月」、聖荷西市長馬漢的視頻祝福、合唱歌曲「祝願」、小提琴鋼琴二重奏、功夫表演、街舞雙人舞、歌劇 演唱以及古典傘舞等，既展現了中國傳統文化的韻味，也融合了現代藝術元素。

「寄明月」舞蹈表演者之一肖茗悅同學在接受採訪時表示，她與朋友們在去年參與演出後，今年決定再次登台。她們主動挑選舞蹈曲目，並邀請同學們共同排練。

肖茗悅（右）身著表演服裝準備表演。（受訪者提供）

肖茗悅說：「這不僅是一次表演，更是一次成長和交流的機會。」儘管演出過程中出現了一些小插曲，如一起表演的同學的道具意外掉落，但大家都迅速調整狀態，完美完成了整場演出。「即使有小失誤，我們依然享受舞台的每一刻。」

功夫表演。（圖由受訪者提供）

晚會尾聲，激動人心的抽獎環節將氣氛推向最高潮，其中，最受矚目的獎品，一台iPad，被幸運觀眾抽中，引發陣陣歡呼。

今年的Leland Bridge Night觀眾人數近300人，現場座無虛席，許多觀眾甚至站在門口觀看表演。相比往年，今年的節目策劃更加成熟，展現了學生們的高超才藝和團隊協作精神。

肖茗悅說：「這是一場極具意義的文化盛會，不僅展現了學生的才華，也讓更多人感受到中國傳統文化的魅力。」對於未來想要參與的學弟學妹們，她建議，在選擇節目時要確保團隊成員都熱愛所選內容，同時調整好心態，不要過於緊張，要學會享受舞台。