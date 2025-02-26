金山灣區國慶委員會交接 林秀春任主委

賴銘琪處長（中）為葉雲河（左）和林秀春（右）交接。（記者王日芯╱攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會日前舉行第48屆委員會交接儀式及首次會議。葉雲河卸任主任委員，由林秀春接棒。會議不僅回顧過去一年的活動成果，也展望未來國慶籌備方向，並確立了新一屆委員會的組織架構。

會議由葉雲河與林秀春共同主持。駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪擔任監交人，並代表僑務委員會委員長徐佳青頒發獎狀與賀函，感謝葉雲河過去一年的貢獻，並祝賀林秀春接掌新一屆委員會。同時頒發了獎狀給2024年度國慶升旗有功團體及個人。現場氣氛熱烈，委員們踴躍發言，分享對未來活動的期待與建議。

金山灣區中華民國國慶委員會日前舉行第48屆委員會交接儀式及首次會議。（記者王日芯╱攝影）

葉雲河在交接儀式上回顧了任內的成果，特別提及元旦升旗典禮吸引超過800位僑胞參與，為歷年來規模最大的一次。他表示，這項成就來自全體委員的努力與團結，未來希望國慶活動能夠在保留傳統的同時，進一步提升服務品質。「我們應該思考如何讓長者更方便參與，像是提供更多座位等。同時，活動的安排應更具彈性，讓更多年輕僑胞願意投入，這樣才能讓國慶文化傳承下去。」

新任主任委員林秀春感謝葉雲河過去一年來的帶領，並表示將延續委員會的優良傳統，持續推動國慶相關活動。她強調，未來將強化委員會的組織與分工，確保活動籌備更加順利。「我們將繼續推動國慶活動，增加活動的創新性與多元性。我也期待與各位委員攜手合作，讓未來的國慶慶典更具影響力，凝聚僑社力量。」

多位委員在會議上發表意見，對未來活動提出具體建議，國慶活動應與社區互動更加緊密，讓活動內容更具吸引力。財務長張大偉對去年的財務狀況進行了說明，回答了提問，以確保活動有穩定的財務支持。

本次會議確定了2025年國慶升旗典禮、全僑公宴及元旦升旗典禮的初步規畫，並成立活動組、總務組、文宣組及委員組等專責小組，為今年的慶祝活動做好準備。

林秀春說：「我們的目標不只是辦好一場活動，而是讓國慶成為凝聚灣區華人的重要時刻。」