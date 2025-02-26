聖塔克拉拉縣地檢長年度獎 表彰司法人員與勇敢公民

聖縣地檢長羅森表示，司法系統在無人監督的情況下仍必須堅持正義。（取自聖縣地檢處官網）

聖塔克拉拉縣地方檢察長辦公室近日舉行年度頒獎典禮，表彰在司法領域做出卓越貢獻的檢察官、調查人員、犯罪學家、律師助理及法律支持人員，並向一名勇敢的受害者授予「勇氣」獎。今年的頒獎典禮不僅彰顯了法律守護者的辛勤付出，也揭示了多起重大案件背後的偵查與正義行動。

今年獲獎者包括一名法醫犯罪學家。他將聖塔克拉拉和洛杉磯 發現的槍枝、子彈和彈殼相互關聯，成功協助調查了一個暴力團夥。一名年輕律師起訴了試圖遠端引爆炸彈襲擊員警的男子。一名聖荷西 男子則毅然對抗街頭幫派，為保護兒子的生命挺身而出。

在頒獎典禮上，聖塔克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）發表演講，強調司法系統在無人監督的情況下仍必須堅持正義。他說：「我們為什麼要這麼做？為了我們的家人、我們的朋友，以及聖塔克拉拉縣的200萬人民。我們這樣做不是為了吸引注意力或獲得獎勵，而是因為它是必要的，是正確的。」

年度獲獎者名單包括最高重罪審判律師獎，獲獎人是吉爾曼（Michael Gillman），他成功起訴一名槍擊 聖荷西員警的嫌犯。最佳調查員獎是迪奧利維拉（Justin DeOliveira），他揭露蘋果公司慈善配對計畫騙局，涉案金額達15.2萬元，並引發國際調查。除此之外，還包括傑出成就獎，調查員獎，優秀律師助理獎等多個獎項。

聖塔克拉拉縣地方檢察官辦公室每年處理約4萬起案件，涉及虐待動物、家庭暴力、槍擊案及謀殺等各種犯罪。此次頒獎典禮不僅表彰了司法系統的奉獻者，也再次強調了他們在幕後默默付出的努力。