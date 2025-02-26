韓超市Jagalchi進駐灣區 3月28日開幕

Jagalchi佔地75000平方呎，將匯集多元化的韓國特色商品與餐飲服務，包括專門食品雜貨、熟食區、海鮮專櫃（附帶生蠔吧）、餐廳、兩間酒吧、烘焙坊等。（Jagalchi提供）

據舊金山紀事報報導，備受期待的韓國大型超市Jagalchi即將登陸北加州 德利市。發言人於日昨表示，這間超市將於3月28日正式在Serramonte Center開幕。

Jagalchi占地7萬5000平方呎，將匯集多元化的韓國特色商品與餐飲服務，包括專門食品雜貨、熟食區、海鮮專櫃（附帶生蠔吧）、餐廳、兩間酒吧、烘焙坊等。

超市內部的核心餐廳Pogu可容納160個座位，由Jagalchi行政主廚Tony Yoo掌舵。Yoo是韓國首位獲得米其林星級榮譽的主廚，將在Pogu帶來高端韓式料理。餐廳旁還設有雞尾酒吧，提供傳統韓國酒類及其他飲品。

Jagalchi內設有60個座位的烘焙坊Basquia，專注於使用米粉製作的烘焙食品，並提供手工巧克力、韓式飲品及咖啡。此外，熟食區將供應超過200種韓國小菜（banchan），包括新鮮豆腐、自製泡菜（多達10種）、辣炒年糕（tteokbokki）等。超市區則將陳列從冷凍餃子、拉麵到韓國美容產品等各類商品。

Jagalchi將每日營業，營業時間為上午8時至晚上10時。

Jagalchi的開幕正值灣區亞裔 超市新一波擴張潮。這家市場是韓國國際超市連鎖品牌Mega Mart的最新分支。目前Mega Mart已在灣區擁有兩家門市，並計畫在東巴洛奧圖（East Palo Alto）和都柏林（Dublin）開設新店。

落戶德利市的Jagalchi為全球首間門市，未來公司計畫進一步擴張其業務版圖。