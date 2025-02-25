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舊金山音樂周登場 2月28日舉辦產業高峰會

記者王子涵╱舊金山報導
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首屆舊金山音樂周24日開啟。活動以「灣區嘻哈音樂的聲音與精神」為主題。（舊金山音樂周官網）
首屆舊金山音樂周24日開啟。活動以「灣區嘻哈音樂的聲音與精神」為主題。（舊金山音樂周官網）

首屆舊金山音樂周（San Francisco Music Week）24日在SF Live、Noise Pop和舊金山市經濟與勞動力發展辦公室的合作下開啟。活動以 「灣區嘻哈音樂的聲音與精神」為主題開場，並舉辦一場由音樂人Ghazi、Dan the Automator和Dregs One參與的對話。

這場為期一周的全市性音樂慶典將持續至3月2日，期間舉辦座談會、工作坊、錄音室與場館導覽、現場演出等多元活動，展現舊金山音樂文化的過去、現在與未來。28日在瑞典裔大廳（Swedish American Hall）將舉辦產業高峰會，廣邀音樂界專業人士共同參與。

舊金山音樂周的核心目標包括提升城市音樂屬性，展現本地音樂社群，強化舊金山作為藝術之都的聲譽。活動將促進產業發展，匯聚藝術家、業界領袖與創新者，共同探討建立永續音樂生態系統的策略。同時，也將賦能音樂專業人士，提供資源與機會，助力音樂產業人士發展職業生涯。

「音樂產業正推動城市的經濟投資，凸顯藝術對城市復甦的重要性。」市長羅偉表示，「舊金山音樂周將進一步鞏固本市作為全球藝術文化樞紐的地位，促進創新，吸引人才，並支持本地企業。」

28日舉行的產業高峰會免費向公眾開放，將邀請業界意見領袖參與討論。活動開幕將由舊金山最大獨立音樂廠牌EMPIRE創辦人兼執行長Ghazi主講。此外，葛萊美獎提名製作人David Katznelson、獲獎音樂記者Emma Silvers及多位音樂產業專家，將深入探討舊金山音樂文化的歷史與未來發展。

主辦方聲明，官方將舉辦包括音樂行業工作坊與業務指導（Music City San Francisco）活動，協助新興與資深音樂人發展職業生涯。Hyde Street Studios將舉辦圓桌論壇，邀請本地頂尖音樂製作人與錄音工程師共同討論。Gazetteer SF則將舉辦產業趨勢對話與現場演出。此外，還將舉辦歷史場館與錄音室導覽、音樂電影放映、音樂大師班、快閃演出等。

「音樂一直是舊金山充滿活力的藝術場景核心。」經濟與勞動力發展辦公室執行主任菲利普斯（Sarah Dennis Phillips）表示，「這不僅僅是一場活動，更是一個平台，促進產業對話與合作，開拓舊金山音樂生態的未來發展機遇。」

舊金山音樂周與2025年Noise Pop音樂節同期舉辦。擁有32年歷史的Noise Pop音樂節已發展成為為期10天、涵蓋160多組樂隊、80多場活動、25多個場館的重要音樂與藝術盛會，持續推動舊金山灣區的獨立文化發展。

「舊金山音樂周標誌著城市豐富的音樂遺產與光明未來的關鍵時刻。」Noise Pop Industries活動製作人霍恩（Stacy Horne）表示，「透過與SF Live及市經濟與勞動力發展辦公室的合作，我們不僅是在慶祝這座城市充滿活力的音樂場景，更是在共同塑造一個更加永續的音樂生態，惠及藝術家、場館經營者與音樂愛好者。」

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