聖馬刁將花92萬元 改善自行車道

聖馬刁市探討自行車道改造問題，如果獲得批准，第一階段的自行車道改造預計將耗資92萬美元。（電視新聞截圖）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，聖馬刁市議會最近投票 決定重新設計North Humboldt街自行車道。當地的騎車者對此表示擔憂。這項計畫可能會拆除部分自行車道，並將騎車者重新引導至附近的街道，在那裡將開始建設一條中心街道 「自行車大道」（bike boulevard）。

一項旨在改善全市自行車安全的聯邦撥款為這些自行車道提供了至少150萬美元的資金，這些自行車道已於2022年安裝完畢。

自行車道已成為社區爭論的焦點，一些居民認為，它們對停車造成了負面影響。而另一些居民則強調它們在創造更安全的環境方面起到了至關重要的作用，尤其是對兒童而言。聖馬刁市議會目前正在權衡這些擔憂。

聖馬刁公共工程總監法布里（Matt Fabry）稱，居民不斷反饋安裝自行車道後停車位減少的問題。該項目導致Peninsula Ave和5th Avenue之間的Humboldt街南向車道附近損失了約170個停車位，Poplar街損失了約 40個停車位。

市議會支持的計畫將取消第二大道和Indian大道之間的Humboldt街自行車道，以恢復停車位，將騎車者重新引導到另一條路線上，在這條路線上將開始建設一條中心街「自行車大道」。一些居民認為，這一改變將延長從聖馬刁市中心到學校的通勤時間。

沿North Humboldt街設置自行車道最初是為了解決一系列事故，其中包括2021年發生的一起致命車禍，一名68歲的騎車者在事故中喪生。去年11月，一名行人在聖馬刁的Hillsdale大道上被一輛汽車撞倒，同月，史丹福大學 研究員瓦萊布埃諾（Andrea Vallebueno）在附近San Carlos一座危險的立交橋上騎車時不幸身亡。

市政人員估計，該項目的第一階段（包括部分拆除自行車道和恢復停車位）將耗資62萬美元。平行試點自行車大道項目可能會增加30萬美元，因此第一階段的總成本將高達92萬美元。第二階段包括一項連通性研究，預計費用為6萬美元，全面實施自行車大道預計將耗資100萬美元。

本月會議結束後，市議會將開展社區外聯活動，並制定籌資計畫。