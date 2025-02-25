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舊金山部分警員工時等於兩份全職 大量加班導致警局士氣低落

編譯組╱綜合報導
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數十年來，針對全國執法機構與舊金山警局的研究，都發現類似結果，大量加班導致士氣低落與員工倦怠，以及公共安全問題與警員健康。(取自舊金山警局臉書)
數十年來，針對全國執法機構與舊金山警局的研究，都發現類似結果，大量加班導致士氣低落與員工倦怠，以及公共安全問題與警員健康。(取自舊金山警局臉書)

根據審計發現，舊金山警局少數警員承擔警局飆升加班時間的不成比例份額，顯示部分警員的工作時間相當於兩份以上的全職工作。

市府審計人員發現，大量加班導致舊金山警局士氣低落與員工倦怠，以及公共安全問題與警員健康。數十年來，針對全國執法機構與舊金山警局的研究，都發現類似結果。例如2017年華盛頓州金恩縣(Kings County)警長辦公室、管轄範圍包括西雅圖的加班報告發現，警官涉及暴力使用案件、車禍或違反道德規範的可能性，隨著加班時間增加而增多。

「舊金山紀事報」取得2022年12月10日至2023年12月8日期間超過2200名警員的每日輪班數據進行分析，發現與審計人員研究結果有相似模式。大部分警員多數按照正常時間表工作，全年休假天數中位數為179天，即每周近3.5天，每日工作時數中位數為10小時。

但有幾個例子異常。例如一名賴姓警官的8月份一周行程：自2023年8月20日起，每天工作，連續五個工作日，每天工作16個小時。然後又輪班工作12小時與11個小時，當周共工作103.5個小時。當周前4天，則正常工作36.5個小時。此外，還加班21.5個小時，一些是在正常工作時間之外，一些是在休息日。之後又增多加班時數。

他並非只有一次連續工作7天，事實上，連續工作時間最長是41天。根據審計結果，已直接違反舊金山警局的加班限制，但是，有近一半警員都這樣做不只一次。根據2023-2024年財政年度，賴姓警官的總薪資超過72萬元。

「舊金山紀事報」發現，有27名警官至少一次連續工作30天或更長時間，還有一名警官連續工作最長可達90天。這代表部分警官休息日很少。有超過100名警官工作時間過長，以至於每周休息時間不到2天。

審計結果顯示，許多警官一天工作16個小時或更長，違反舊金山警局的加班限制。「舊金山紀事報」發現，有超過1500名警官至少有一天工作超過16個小時、超過300名警官至少一天工作超過20個小時。

市府審計人員報告坦承，部分警員希望盡可能工作、賺取額外報酬。但是，過度加班會導致慢性疲勞、警覺性降低、並且影響警官判斷，尤其是在深夜輪班或高壓情況。報告指出，限制過度加班，對於確保警員福利與執法機構的有效運作，有其必要。

然而，舊金山警局與警察工會將加班時數增加、歸咎於警員人數減少，這是全國各地執法機構都在努力解決的問題。

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