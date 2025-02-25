金山藥物過量死亡人數 連續3個月增長

圖為舊金山市場街景況。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 觀察家報（San Francisco Examiner）報導，舊金山驗屍官辦公室日前發布的初步數據顯示，因藥物過量死亡人數已連續第三個月上升。

舊金山1月共記錄59起死亡案例，較2024年同期的71起下降17%。自2024年10月以來，該市的藥物過量死亡人數雖較去年同期有所減少，但未見下降趨勢。舊金山2024年共記錄藥物過量事件633起，為2020年開始追蹤該數據以來的最低紀錄，相較2023年下降22%。其中2023年是歷史上死亡人數最多的一年。

2025年1月亦是新任市長羅偉 （Daniel Lurie）上任首月。期間，前公共衛生局長科爾法克斯（Dr. Grant Colfax）於2月7日辭職。羅偉於2月11日宣布前Medicaid主任，華裔蔡維衡（Daniel Tsai）接任衛生局長。而舊金山標準（San Francisco Standar）此前報導，蔡維衡曾在麥肯錫公司（McKinsey & Company）工作期間推廣一款止痛類阿片類藥物。

公共衛生局代理局長博巴（Dr. Naveena Bobba）表示，公共衛生官員「持續觀察到非裔 舊金山人因藥物過量死亡的比率過高」，消除種族差異仍是當局關注的重點。

根據驗屍官辦公室數據，1月份共有18名非裔因藥物過量死亡，占該月死亡總數的31%。非裔居民在2020年占死亡總人數的25%，2024年上升至28%，但在全市人口中僅約占6%。