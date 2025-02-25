北加中國企業協會2025新春年會 共迎新機遇

北加州中國企業協會舉辦「歡喜迎春」新春年會。圖為出席活動的當地企業與政商代表。(記者李怡╱攝影)

北加州 中國企業協會在日昨QBay中心舉辦「歡喜迎春」新春年會。來自舊金山 灣區的企業家、政商界代表及社區領袖齊聚一堂，共同迎接充滿活力與希望的蛇年。本次活動不僅展現了華人企業在美國市場的發展成果，也為到訪企業代表們提供了深入交流與合作的機會。

本次年會特別邀請到中國駐舊金山總領事館總領事張建敏出席並致辭。張建敏表示，在當前全球經濟形勢下，中美企業的民間交流與合作顯得尤為重要，期待華人企業家們在新的一年能夠攜手並進，開創更多機遇。

北加 州中國企業協會會長劉慶發表了會長報告，回顧過去一年的協會活動與成就，並展望未來的發展方向。

劉慶表示：「蛇年象徵著靈動與智慧。面對產業變革與市場挑戰，我們需要靈活應對，把握每一個創新與合作的契機。未來，協會將繼續作為企業間的橋梁，促進會員企業的發展與交流。」

年會活動中還舉行了年度表彰頒獎儀式，對過去一年在企業經營、創新發展及社區貢獻方面表現突出的會員企業與個人進行嘉獎。。

當天的慶祝活動還安排了一系列節目，包括幽默風趣的脫口秀表演，讓現場笑聲不斷。備受期待的「幸運抽獎」環節更是將活動氣氛推向高潮，到訪民眾滿懷期待積極參與現場抽獎。

回顧過去一年，北加州中國企業協會積極組織各類活動，包括「矽谷銀行暴雷事件研討會」、「人工智能+機器人創業沙龍」及「對話大模型」投資沙龍等，為會員企業提供行業前沿資訊，助力企業在美發展。未來，協會將繼續關注行業趨勢，促進會員企業之間的合作與發展。

本次新春年會在歡樂與祝福中圓滿落幕。北加州中國企業協會期待在新的一年，繼續為會員企業提供更多支持，促進中美經濟文化交流，攜手共創更加繁榮未來。