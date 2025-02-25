聖荷西BART延伸計畫 仍有數億元缺口

聖荷西捷運延伸計畫仍須補足7億至12億美元的資金缺口，才能使項目低於預算。(電視新聞截圖)

據「信使報」(Mercury News)報導，聖塔克拉拉縣交通局(Santa Clara Valley Transportation Authority，VTA)去年得知他們將獲得51億美元的聯邦資金用於聖荷西 BART延伸項目後，該交通局知道仍需要補足7億至12億美元的資金缺口，才能使項目順利完成。

但六個月後，VTA發現節省的資金僅為這筆資金的一小部分，還有數億美元的缺口。

聯邦運輸部(Federal Transit Administration)於2024年8月宣布，將為這項耗資127億5000萬美元的大型項目承擔40%的費用，這讓VTA不得不開始削減成本的努力，但迄今為止只可省3億5200萬美元。

在上周舉行的VTA委員會會議上，該機構的大型項目首席交付官馬奎爾(Tom Maguire)表示，他們目前正在研究在環境範圍和項目標準內的成本節約措施，但 「確實需要進行重大的重新設計」。

聖荷西市市長馬漢(Matt Mahan)是VTA董事會副主席，他在會議期間要求官員們下個月提交一份潛在成本節約清單，比目前正在研究的內容更進一步。

在一份聲明中，VTA表示正在探索其他非本地資金來源以彌補缺口，並成立了一個由工作人員和專家組成的特別工作組。

聖荷西 BART延伸計畫的建設成本多年來一直是爭論的焦點，因為其標價已從2014年的44億美元增長到了現在的44億美元。一再推遲的工期也將預計通車日期從2026年推遲到了2037年。

拜登政府對基礎設施進行了歷史性的投資 ，在此背景下，聯邦運輸部為 BART 延伸計劃做出了51億美元的承諾。但川普 (Donald Trump)總統上個月的就職為全國範圍內的交通項目帶來了不確定性，尤其是考慮到馬斯克(Elon Musk)的政府效率部(Department of Government Efficiency)正在努力削減聯邦工作人員並全面削減開支。

這 51 億美元將來自聯邦運輸部的資本投資補助金計畫(CIG)。該計畫一直是國會發放的相當穩定的資金來源。然而，川普已經試圖凍結國會已經撥付的資金，但沒有成功。

在2月的董事會上，該機構的遊說者建議VTA在尋求兌現自己的全額撥款協議之前，等待來自紅州的CIG項目先進入管道，因為不希望該項目成為川普政府的第一個試驗案例。

與此同時，VTA在努力應對自身的運營赤字等財政不確定性。