預算緊縮 聖荷西州大招生逆勢增 AI、資料科學最顯著

加州州立大學系統整體入學人數下降，聖荷西州立大學卻逆勢增長，尤其是人工智慧與資料科學領域。(取自 Google Maps)

儘管加州 州立大學系統（CSU）整體入學人數下降，聖荷西 州立大學（SJSU）卻逆勢增長，尤其是在人工智慧(AI)與資料科學領域。然而，受州預算 緊縮影響，學校仍需進一步削減開支，預計2025-2026學年將面臨更多裁員和項目調整。

根據NBC Bay Area電視新聞報導，州大系統過去十年的整體入學率下降近3%。這一趨勢主要受到加州出生率下降及K-12教育體系入學率減少的影響，直接衝擊高等教育機構。受此影響，多所CSU分校不得不削減預算，例如蘇諾瑪州立大學（Sonoma State University）宣布將大幅削減體育項目，以應對財政赤字。

然而，聖荷西州立大學成為該系統中的一個例外，其招生人數持續增長。今年，該校迎來歷來規模最大的一個新生班級，入學率增長4%。學校發言人史密斯（Michelle Smith）表示，這一增長部分歸因於學校位於矽谷的中心地帶，並開設資訊、資料與社會學院（College of Information, Data, and Society），專注於人工智慧及社會公益領域，吸引大批學生申請。

儘管如此，聖荷西州大仍未能完全擺脫預算危機。學校管理層透露，過去兩年，聖荷西州大已削減5800萬美元的預算，而本輪削減要求各部門進一步減少8%的支出，部分課程內容被縮減，一些學生人數較少的項目也遭到取消。

聖荷西州大學生會主席拉森(Ariana Lacson)指出，該校約三分之一的學生是家族中第一代大學生，削減開支可能會影響他們獲得關鍵的校園資源和支援系統。因此，她正在與校方領導會面，爭取確保學生服務不受影響。她表示：「我們的首要任務是確保學生在校園中的支持體系仍然健全，保障他們順利完成學業」。

NBA全明星球員威爾斯（Jalen Wells）也回到母校蘇諾瑪州立大學，希望通過他的影響力，促使校方重新考慮削減體育專案的決定，並呼籲政府採取更有效的措施來解決高等教育資金短缺的問題。