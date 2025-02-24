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靈感來自張純如著作 作曲家李姝穎譜「紫金山焚」 灣區上演

記者王子涵╱聖他路薩報導
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李姝穎目前任職沙加緬度州立大學作曲與理論助理教授。(記者王子涵╱攝影）
李姝穎目前任職沙加緬度州立大學作曲與理論助理教授。(記者王子涵╱攝影）

聖他路薩交響樂團（Santa Rosa Symphony）22日晚在蘇諾瑪州立大學格林音樂廳，演奏了華裔女作曲家李姝穎的作品「紫金山焚」（When the Purple Mountains Burn）。該作品的靈感來自美籍華裔作家張純如（Iris Chang）生前所撰寫的著作「南京暴行：被遺忘的大屠殺」。

聖他路薩交響樂團22日晚在蘇諾瑪州立大學格林音樂廳，演奏了華裔女作曲家李姝穎的作...
聖他路薩交響樂團22日晚在蘇諾瑪州立大學格林音樂廳，演奏了華裔女作曲家李姝穎的作品「紫金山焚」。(記者王子涵╱攝影）

李姝穎告訴本報，當天的演奏十分有力量。她希望透過音樂探索這場人間悲劇後更深層的問題：「是什麼力量能讓一夥人類群體如此殘殺另一群人。」

「紫金山焚」是李姝穎與劇作家克勞奇（Julian Crouch）合作製作的歌劇作品。22日演奏的獨立交響樂版本，集合了歌劇音樂作品中的精采瞬間。

李姝穎表示，張純如在書中對南京大屠殺的描寫極具寫實，克勞奇在歌劇的創作中也忠於原著的描繪。所以在音樂上，她特別強調不同情緒的層次變化，以展現歷史的殘酷與人性的複雜。

李姝穎深入研究日本軍事文化，發現士兵在戰前接受的訓練與教育中，效忠天皇與犧牲精神被極端強調，被視為最高榮譽。她指出，日本士兵的母親在臨行前告訴自己的兒子，如果有機會犧牲，那將是最好的結果。

李姝穎說：「這樣的價值觀，是最終導致南京大屠殺人間悲劇的原因之一。」

在演奏前，李姝穎特別向觀眾講解張純如的生平。不少當地聽眾在演出後向她表達震驚：「從未聽說過南京大屠殺的歷史。」

李姝穎坦言，南京大屠殺的史實在美國本地社區中鮮有人了解。「我是在中國長大，所以對南京大屠殺是很熟悉的，當美國人告訴我不知道這段歷史，我是震驚的。」

「紫金山焚」雖然是小眾題材，但李姝穎也希望歌劇有機會能夠在中國演出。「歌劇是以全面的角度反思這段歷史，不僅有張純如的角度，還有以二戰後公開承認日軍在南京大屠殺罪行的士兵東史朗（Shiro Azuma）的角度。」

目前，歌劇「紫金山焚」仍在製作階段，並已獲得美國歌劇協會女性作曲家歌劇創作基金的支持。2022年，該歌劇的鋼琴試演在休斯頓歌劇院舉行。隨著未來作品的完整呈現，李姝穎期望能夠透過音樂，讓更多人關注這段歷史，也讓世界反思戰爭與人性的複雜關係。

李姝穎出生於中國，7歲起學習鋼琴，2008年考入上海音樂學院作曲系學習視唱練耳。她在2015年和2018年在密西根大學獲得作曲的碩士和博士學位。2022年秋季起，任職沙加緬度州立大學作曲與理論助理教授。

聖他路薩交響樂團22日晚在蘇諾瑪州立大學格林音樂廳，演奏了華裔女作曲家李姝穎的作...
聖他路薩交響樂團22日晚在蘇諾瑪州立大學格林音樂廳，演奏了華裔女作曲家李姝穎的作品「紫金山焚」。(記者王子涵╱攝影）

歌劇 華裔 交響樂

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