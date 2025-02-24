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華人留學生手工陶瓷杯 華埠巡遊上熱賣

記者劉先進╱屋崙報導
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在屋崙華促會農曆新春巡遊現場，來自中國廣東留學生王淋（Lin Wang）的手工陶藝攤位，引起不少人關注。(記者劉先進／攝影)
在屋崙華促會農曆新春巡遊現場，來自中國廣東留學生王淋（Lin Wang）的手工陶藝攤位，引起不少人關注。(記者劉先進／攝影)

屋崙華促會農曆新春巡遊現場，來自中國廣東留學生王淋（Lin Wang）的手工陶藝攤位，引起不少人關注。現場售賣的所有陶瓷杯子，均為她一人手工製作。讓顧客讚嘆不已，紛紛購買。

王淋畢業於聖荷西州立大學工業設計。她說，自己有本職工作，從事陶藝是業餘愛好。陶瓷是中國古代重大發明之一，平時自己就很喜愛。雖然在學校擺攤售賣過，但此次是首次到公共場合出售，興奮而開心。當天小試牛刀，出售成績不錯。

王淋說，製作過程中，最大的挑戰是耐心。會有很多小意外發生。比如，泥會因為溫度的不同而破裂。一旦裂開，就要重做，頗費時間。上釉也有難度，因為釉的不同，也會導致作品接近完成時出現裂痕。好在她已經比較嫻熟，通常做一個陶瓷杯，需要兩到三個小時。「我會參考古代陶藝的特點，創新出不同的圖案和外形。」

王淋表示，她最喜歡的一幅作品，是寓意女性月經的陶藝雕塑。女生托舉這紅色月球和海浪。月球代表女性每個月有一次月經，月有陰晴圓缺，海浪也會有潮漲潮退，象徵著女性托舉著人類的力量，「月經不是禁忌的話題，也不髒。」

創作這幅作品的靈感是，平常女性有時突然來月事，並無準備，在中國國內，幾乎沒有洗手間出售相應護理產品。在美國，也只有部分大學洗手間提供或出售相應產品，女性非常不方便。「無論在美國還是中國，人們都覺得月經很髒，是禁忌話題。我想打破這種禁忌，去除污名化。」

在屋崙華促會農曆新春巡遊現場，來自中國廣東留學生王淋（Lin Wang）的手工陶...
在屋崙華促會農曆新春巡遊現場，來自中國廣東留學生王淋（Lin Wang）的手工陶藝攤位，引起不少人關注。(記者劉先進／攝影)

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