27億 加州6大水資源計畫進入最終募款

耗資27億、六大水資源擴充計畫將進入最終募款階段，加州水資源儲備能力將得到極大提升。(取自奇諾盆地地下水回充計畫官網)

回顧洛杉磯「斷崖山火」（Palisades Fire），當地消防栓無水供應、水庫缺水的窘境備受爭議，水資源儲備安全成為加州 民眾最關切的議題之一。

在日前加州水資源委員會（California Water Commission）的會議上，一項耗資超27億元的水資源儲備投資 計畫（Water Storage Investment Program, WSIP）報告了最新進展，六大水資源擴充計畫將進入最終募款階段。

根據加州水資源委員會最新會議報告，WSIP 是一項長期基礎建設計畫，旨在透過2014年通過的「水質、供應與基礎建設改善法」與2024年通過的「安全飲用水、野火防治、乾旱應對與清潔空氣法案」提供資金，支持全州範圍內的水庫與地下水儲存計畫。其核心目標是提高加州的水資源調配能力，以應對氣候變遷 帶來的極端天氣與乾旱風險。

根據會議報告，得益於冬季接近歷史平均水平的積雪量和降雨量，加州三大水庫Trinity、Shasta和Oroville的蓄水量目前超過其容量的75%，為即將到來的乾旱季提供了關鍵保障。

但報告中也指出：自2014年以來，蓄水現代化的重要性變得更加重要。加州人面臨著 「氣候鞭打」，嚴重的乾旱在短時間內接踵而來，隨之而來的是密集的潮濕期，面對頻繁的氣候變化，加固基礎設施的需求正在上升。

委員會的目標是在2029年前，爭取到所有項目的最終撥款。

六大水資源擴建計畫有四個水庫擴建項目和兩個地下水補充項目，包括位於洛斯巴諾（Los Banos）的B.F. Sisk水壩擴建計畫，7500萬元投資將極大增強儲水能力，保證農業灌溉；沙加緬度河西岸Sites水庫的擴充計畫，將同時保護當地鮭魚棲息地，預計2026年獲得最終資金，目前面臨土地徵收與水權審批等程序。

巴契柯（Pacheco）水庫擴建耗資5億元，目標應對聖他克拉拉縣增加的用水需求，環境影響評估與基礎建設準備仍在進行，預計2029年完成。

奇諾盆地地下水回充計畫（Chino Basin Program）預計耗資2.15億元，透過再生水與地下水回充技術，提高該地區的長期供水能力。Kern Fan地下水補給計畫專注於利用多餘降水回充地下水層，提高南加州的水資源儲備，耗資8900萬元。