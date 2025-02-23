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A's開幕戰在即 沙加緬度企業摩拳擦掌迎商機

記者江碩涵／沙加緬度報導
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隨著奧克蘭運動家(A's)即將在沙加緬度展開新球季，當地企業紛紛加強準備迎商機；圖為以前運動家隊在屋崙主場時的人潮。（記者江碩涵／攝影）
隨著奧克蘭運動家(A's)即將在沙加緬度展開新球季，當地企業紛紛加強準備迎商機；圖為以前運動家隊在屋崙主場時的人潮。（記者江碩涵／攝影）

根據沙加緬度當地媒體KCRA3報導，隨著奧克蘭運動家（A's）即將在沙加緬度展開新球季，當地企業紛紛加強準備，期望能從即將湧入Sutter Health Park的棒球迷群中獲益，許多企業歡迎大聯盟進駐，商機無限。

Treehouse Cafe老闆戴維斯（Jeff Davis）難掩激動地說，運動家隊來到這裡，「我真的太興奮了！」他表示，自己的店面距離Sutter Health Park僅一個街區，因此近期加緊裝潢翻新，希望能趕上本季的主場開幕戰。

戴維斯透露，他計畫在店內增設戶外酒吧區和現場音樂演出空間，以吸引更多球迷。他說：「最棒的是，我可以提供更多就業機會。」

除了餐飲業者，當地其他商家也在積極調整營運模式。位於球場附近的Drake's：The Barn總經理霍斯金斯（Bia Hoskins）表示，他們今年提前兩個月開始季節性招聘，確保能應付棒球賽帶來的人潮。她說，運動家隊到沙加緬度的消息，確實加快了招聘計畫，球季期間將根據比賽時間調整營業時間，甚至計畫舉辦主題活動，以吸引球迷前來消費。

而在沙加緬度河對岸，禮品店Kulture也希望能搭上這波熱潮，店內販售印有「Sac」與運動家隊標誌的T恤和帽子，吸引球迷目光。Henry's Lounge酒吧老闆亨利（Yasmin Henry）則計畫推出棒球相關優惠活動，例如「全壘打特調」，讓球迷在觀看比賽的同時，也能享受特殊折扣。他說他想舉辦轉播派對，讓球迷在運動家隊客場作戰時，也能在這裡共襄盛舉。

隨著3月31日的開幕戰逐漸逼近，沙加緬度當地企業認為，彼此攜手合作才是長遠之計。戴維斯說，大家要一起努力，這樣才能讓大家都受益，球迷數量絕對足夠，如果我們能共享資源、互相宣傳，那就能一起成功。

運動家隊的到來，不僅為沙加緬度帶來大聯盟級別的棒球賽事，更為當地企業創造了前所未有的商機。隨著開幕日臨近，這座城市的棒球熱潮正持續升溫。

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