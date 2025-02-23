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欣欣教育基金會28周年會感恩年會 300人歡慶

記者葛歆睿╱庫比蒂諾報導
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欣欣教育基金會在庫比蒂諾Quinlan Community Center舉辦主題為「欣心相連 共慶新春」的感恩年會，慶祝基金會成立28周年。近300位來自各界的來賓、義工以及孩子們齊聚一堂。(主辦單位提供)
欣欣教育基金會在庫比蒂諾Quinlan Community Center舉辦主題為「欣心相連 共慶新春」的感恩年會，慶祝基金會成立28周年。近300位來自各界的來賓、義工以及孩子們齊聚一堂。(主辦單位提供)

日前，欣欣教育基金會在庫比蒂諾Quinlan Community Center舉辦了主題為「欣心相連 共慶新春」的感恩年會，慶祝基金會成立28周年。現場氣氛熱烈，近300位來自各界的來賓、義工以及孩子們齊聚一堂。

活動由主持人李競芬、田敏主持。理事長丁永慶發表了歡迎辭，感謝所有支持者和義工的辛勤付出，並表達了對未來的美好期許。

庫比蒂諾市長趙良方、中國駐舊金山總領事館主任王一鳴和蘇諾馬市議員丁駿輝（Jack Ding）先後致辭，高度評價基金會的貢獻，鼓舞在場的每一位來賓和義工。

庫比蒂諾市再次向欣欣教育基金會頒發了「欣欣日」證書，表彰欣欣教育基金會多年來在公益領域的貢獻。

現場節目豐富多彩，包括Fremont腰鼓舞蹈隊的「鼓動天地」、川劇變臉表演「靈蛇迎春」、舞獅與少林功夫表演等，展現了中華文化的魅力。

欣欣2024年度影片「向陽生長—讓每個孩子都被看見」，回顧了基金會的使命與成果，展現了欣欣為了城鄉教育均衡所做的點滴努力，令在場嘉賓深受感動。

會長楊一青分享了加入基金會的經歷，號召大家繼續為公益事業努力。青少年義工們帶來的歌舞表演洋溢青春活力，執委會合唱「和我在公益路上走一走」傳遞了公益精神的溫暖。

基金會特別紀念了奠基人邵中權，並宣布啟動「邵中權欣欣閱覽室」項目，得到嘉賓們的熱情支持。最後的頒獎環節表彰了優秀義工及青少年義工的貢獻，為活動畫上圓滿句號。

庫比蒂諾市長趙良方(中)再次向欣欣教育基金會頒發了「欣欣日」證書，表彰欣欣教育基...
庫比蒂諾市長趙良方(中)再次向欣欣教育基金會頒發了「欣欣日」證書，表彰欣欣教育基金會多年來在公益領域的貢獻。(主辦單位提供)

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