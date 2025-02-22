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全美100城公園 洛杉磯排名狂跌 原因有2個

記者劉先進／舊金山報導
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過去幾年，洛杉磯在全國100個最大城市公園系統的排名中一落千丈，僅排88名。（取自洛杉磯娛樂和公園局官網）
過去幾年，洛杉磯在全國100個最大城市公園系統的排名中一落千丈，僅排88名。（取自洛杉磯娛樂和公園局官網）

過去幾年，洛杉磯在全國100個最大城市公園系統的排名中一落千丈，僅排88名。在少數族裔媒體（EMS）21日的研討會上，洛杉磯加大環境與可持續發展研究所兼職助理教授、洛杉磯公園需求評估顧問克里斯滕森（Jon Christensen）說，排名下降原因是缺乏投資，在公平方面失分。洛杉磯將啟動公園需求評估，這將成為全國其他城市的榜樣。

克里斯滕森說，洛杉磯市擁有並運營100多個公園，占地1萬6000畝，遍布城市周邊的步道總長92哩。有幾個大型公園，包括世界著名的Griffith Park公園。在步行距離內擁有公園與積極健康結果密切相關，對社區和社區的健康和福祉至關重要。

公園評分由公共土地信託基金會編制，它考察全美100個最大城市在每1000名居民的公園面積以及人們進入公園的便利性方面的表現。城市在公園、設施和公平性方面的投資，洛杉磯在2025年前排名第49位，現在下降到第88位。

原因有兩個，缺乏相對的資金和投資。明年洛杉磯將失去了一個主要的融資機制，即每年為公園提供高達2500萬資金的法案K，使問題變得更加緊迫。兩年前市議會提出一個提案，但沒有說明資金在全市如何使用，公投失敗。另一個主要因素是公平。有37%的洛杉磯人無法在步行距離內（半哩或10分鐘路程）找到公園。這一數字在低收入社區中減少了73%，在有色人種社區中減少了66%。

他表示，洛杉磯目前迫切需要對公園需求進行評估，向選民提出明確的籌資提案。

OLINOLIN設計工作室合夥人、公園需求評估負責人漢森（Jessica Henson）說，將研究社會公平、氣候和環境。分析娛樂設施，如不同社區有多少籃球場、棒球場或足球場等設施，距離有多遠，有多少人想使用設施，瞭解這些多元化社區的獨特需求。 」

洛杉磯娛樂和公園局總經理吉米·金（Jimmy Kim）說，公園需求評估專案是一個跨代項目。為了塑造未來25年及以後的公園而設計。

洛杉磯加大環境與可持續發展研究所兼職助理教授、洛杉磯公園需求評估顧問克里斯滕森說...
洛杉磯加大環境與可持續發展研究所兼職助理教授、洛杉磯公園需求評估顧問克里斯滕森說，洛杉磯將啟動公園需求評估，這將成為全國其他城市的榜樣。（記者劉先進╱翻攝）

洛杉磯加大 投資 低收入

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