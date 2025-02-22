為彌補赤字 金門公園擬開始各項收費 停車每小時最高3元

根據市政府官員可能明年實施的一項措施，開車前往金門公園（Golden Gate Park）的遊客可能很快就需要付費。（美聯社）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，根據市政府官員可能明年實施的一項措施，開車前往金門公園（Golden Gate Park）的遊客可能很快就需要付費：在目前免費的街道上停放汽車，屆時每小時最高可達3美元。

擬議中的停車費是舊金山娛樂與公園委員會（San Francisco Recreation and Park Commission）周四（20日）批准的一系列籌資措施之一，該委員會希望藉此避免到2027年將激增至1500萬美元的赤字。

公園工作人員表示，其他可能的收入來源還包括網球場預訂一小時收費5美元，這 「與其他城市的做法一致」，不過這可能會使長期免費使用一些網球場的舊金山人感到不滿。

其他可能的資金來源包括租賃公園高爾夫球場，這樣市政府就不必每年花費600萬美元來運營這些球場。

他們將向市長羅偉 （Daniel Lurie）提交一份初步預算 ，羅偉的團隊將對其進行評估，並可能完善細節。由於舊金山未來幾年將面臨8億7600萬美元的資金缺口，所有部門都已接到指示，預計將削減開支。

娛樂與公園部行政和財務主管格拉（Antonio Guerra）在會議上提交了一份預算計畫，闡述了該部門的困境：公園費用的增長速度遠遠超過其從城市普通基金中獲得的補貼。娛樂和公園部每年300萬美元的預留資金將在下一財年到期；城市的開放空間基金依賴於房產稅，而房產稅正在停滯不前。

格拉說，如果娛樂和公園部不能彌補赤字，其工作人員可能不得不削減園丁學徒計畫，減少修剪球場的頻率，推遲體育設施和空地的維護，取消衛生間監控人員，減少保管設施，削減娛樂中心的工作時間，減少夏令營的數量，關閉游泳池。公園遊客很快就會看到緊張的跡象。

僅停車費一項就能為該部門帶來巨大收益，預計下一財年的收入將達到120萬美元，第二年將達到920萬美元。網球場預訂每年可帶來100萬美元的收入。然而，這些收費可能會遇到阻力。