舊金山FASCA交流外交小尖兵 串起台美友誼

FASCA青年則以現場自彈自唱呈現live音樂,同時帶台灣青年唱跳「電音三太子」及「台灣尚勇」,現場交流熱絡。(主辦單位提供)

為促進台灣年輕一代的國際視野與文化交流,外交部公眾外交協調會執行長蕭光遠日前帶領外交小尖兵一行18人,在駐舊金山 台北經文辦事處安排下,與舊金山海外青年文化大使(FASCA, Formosa Association of Student Culture Ambassadors)在金山灣區 僑教中心舉行「台美青年交流會」。駐舊金山辦事處副處長朱永昌、教育組長董慶豐、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、FASCA諮詢老師陳安東、劉麗鋓、吳季芳、李娜亞及25位FASCA代表出席。

活動由董慶豐主持。朱永昌表示,歡迎外交小尖兵蒞臨舊金山灣區,盼安排與僑委會二代青年組成FASCA交流,鼓勵青年投入外交及推展台灣。蕭光遠表示,外交部從台灣選拔出來的「外交小尖兵」分別來自台北市復興高中、台北市靜心高中、彰化縣精誠高中,每位小尖兵都是中、英文流利、關懷世界的優秀學生。

莊雅淑表示,FASCA是僑委會輔導全球各地台裔二、三代高中生青年所成立,除深化和台灣連結,更讓青年運用他們語言及熟悉僑居國外文化的優勢,成為「海外青年文化大使」,協助台灣推動外交,增進國際社會對台灣的認識。

隨後由外交小尖兵代表及FASCA諮詢老師、FASCA會長Sean Lin及副會長等分別介紹所屬組織及相關活動,外交小尖兵訪團成員提到,這項計畫讓更多台灣青年能親身體驗國際外交事務。FASCA則強調,雖然他們在美國出生,但非常喜歡台灣,希望發揮文化大使力量,讓大家看到美麗的台灣。