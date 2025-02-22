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北加州台灣工商會 3/1舉行慈善年會

記者江碩涵／聖荷西報導
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北加州台灣工商會將於3月1日在聖塔克拉拉舉行年會暨慈善晚宴，籌得的善款將捐給史丹佛兒童醫院基金與北美洲台灣商會聯合總會洛杉磯野火救助專款。（主辦單位提供）
北加州台灣工商會將於3月1日在聖塔克拉拉舉行年會暨慈善晚宴，籌得的善款將捐給史丹佛兒童醫院基金與北美洲台灣商會聯合總會洛杉磯野火救助專款。（主辦單位提供）

加州台灣工商會3月1日在聖塔克拉拉舉行年會暨慈善晚宴，籌得善款將捐給史丹福兒童醫院基金（Lucile Packard Children's Hospital Foundation）與北美洲台灣商會聯合總會洛杉磯野火救助專款。北加州台灣工商會會長黃俊肇表示，年會籌款活動目標是邀請會員和來自灣區的華人組織及社團朋友們齊聚一堂，為有需要的公益團體和社區機構做出貢獻，史丹福兒童醫院每年都會將捐款直接支援照顧數千名兒童和准媽媽們。

北加州台灣工商會副會長陳思如表示，年會是一個非常好的平台，不僅促進台美商機交流，透過舉辦不同活動及商業交流，為會員創造更多商業價值，也為台灣在海外的發展貢獻力量。

僑務諮詢委員暨世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香表示，商會有優秀的年輕人傳承，是一件值得恭喜的事情，期許商會可以為僑胞創造更多商機，也為社區做更多慈善活動。

慈善籌款晚會活動不僅包含美味佳餚，還有商展、公益捐贈儀式、音樂舞蹈表演以及豐富的抽獎活動。其中，抽獎獎品包括各式禮品、現金，最大獎是由中華航空公司、長榮航空公司贊助的兩張舊金山台北豪華經濟艙機票。

北加州台灣工商會成立於1988年，目標是替灣區台裔美國企業家搭建專業交流、創造商機合作以及回饋社區的平臺，並致力於提升會員們社會地位與形象，工商會也是北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）和世界台灣商會聯合總會（WTCC）的一部分，會員能在洲際、國際層面，展開豐富多元的商業交流和合作活動。北加州台灣工商會是政府註冊非營利組織，可為贊助商提供贊助和捐款收據。

時間：3月1日下午6時

地點：聖塔克拉拉萬豪酒店（Marriott）

地址：2700 MissionCollege Blvd, Santa Clara, CA 95054

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