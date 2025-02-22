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華裔蘆筍大王 曾創造全美第3大罐頭工廠

記者江碩涵／聖荷西報導
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左起分別是中華歷史文化協會聯合主席Kimberly Lee、CompassPoint Mentorship首席執行官Catherine Liu、高中生Grant Han、中華歷史文化協會成員Author、州議員Patrick Ahren代表Victoria Low以及Gloria Hom。（主辦單位提供）
左起分別是中華歷史文化協會聯合主席Kimberly Lee、CompassPoint Mentorship首席執行官Catherine Liu、高中生Grant Han、中華歷史文化協會成員Author、州議員Patrick Ahren代表Victoria Low以及Gloria Hom。（主辦單位提供）

位於聖荷西的阿爾維索（Alviso）上周末迎來一場盛會，逾140人齊聚南灣遊艇俱樂部，共同紀念早期華裔開拓者周豐（Thomas Foon Chew）。這次活動由中華歷史文化協會（Chinese Historical and Cultural Project）與CompassPoint Mentorship聯合舉辦，表彰這位對阿爾維索歷史及美國華裔社群影響深遠的企業家。

出席活動者包括聖荷西市議員David Cohen、巴洛阿圖市議員顧錦珍（Lydia Kou）、庫比蒂諾副市長Kitty Moore、聖塔克拉拉縣前官員Rod Diridon以及美國前國防部副部長Gloria Duffy。David Cohen特別頒發證書給高中生Grant Han，感謝他在保存周豐歷史方面的貢獻。

州議員Patrick Ahren辦公室代表Victoria Low則頒發州府正式褒獎，以表彰周豐的卓越貢獻。此外聖荷西市議會將於2月25日正式宣布「周豐日（Thomas Foon Chew Day）」，紀念這位對阿爾維索與巴洛阿圖歷史具深遠影響的華裔企業家。

中華歷史文化協會表示，作為阿爾維索最成功的企業家之一，周豐創立海灣罐頭公司（Bayside Canning Company），並將該鎮發展為舊金山灣區的重要港口。當天活動特別安排海灣罐頭廠遺址及周邊防洪堤的參觀，隨後來賓齊聚南灣遊艇俱樂部，聆聽他的孫女Gloria Hom講述家族歷史。

海灣罐頭公司曾是全美第三大罐頭廠，周豐也被譽為「蘆筍大王」，因他改進蘆筍罐裝技術，使其能夠運往全美。他的影響力最具代表性的時刻，是他去世時有2萬5000人參加葬禮，足見其在當地的貢獻與影響力。阿爾維索前市長萊恩（Tom Laine）甚至曾表示：「數十年來，Thomas Foon Chew就是阿爾維索。」

中華歷史文化協會聯合主席Kimberly Lee表示，這段歷史的重新發掘，源於高中生Grant Han的研究，他對周豐的成就深感興趣，進而進行訪談、收集資料，並製作紀錄片，最終他向聖荷西市議員David Cohen建議，促成紀念日。

此次紀念活動吸引眾多歷史學者及周豐的家屬與朋友共襄盛舉。Gloria Hom回憶，雖然她的祖父在她出生前便已去世，但她從小便聽聞他的勤奮與慈愛，她在活動中展示了海灣罐頭公司生產的罐頭標籤，並講述祖父如何關懷員工，提供豐盛的餐點，甚至在大蕭條時期免費提供水源及交通工具。

CompassPoint Mentorship首席執行官Catherine Liu對周豐的歷史貢獻深感敬佩，並在此次活動籌備中發揮了重要作用。當天的慶典食品也特別選用海灣罐頭公司曾經罐裝的食材，如桃子與梨子果汁特調、蘆筍麵包及番茄卡布裡沙拉，以向這段歷史致敬。

阿爾維索（Alviso）上周末迎來一場盛會，逾140人齊聚南灣遊艇俱樂部，共同紀...
阿爾維索（Alviso）上周末迎來一場盛會，逾140人齊聚南灣遊艇俱樂部，共同紀念早期華裔開拓者周豐（Thomas Foon Chew）。（主辦單位提供）

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