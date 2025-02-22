華裔蘆筍大王 曾創造全美第3大罐頭工廠

左起分別是中華歷史文化協會聯合主席Kimberly Lee、CompassPoint Mentorship首席執行官Catherine Liu、高中生Grant Han、中華歷史文化協會成員Author、州議員Patrick Ahren代表Victoria Low以及Gloria Hom。（主辦單位提供）

位於聖荷西 的阿爾維索（Alviso）上周末迎來一場盛會，逾140人齊聚南灣遊艇俱樂部，共同紀念早期華裔 開拓者周豐（Thomas Foon Chew）。這次活動由中華歷史文化協會（Chinese Historical and Cultural Project）與CompassPoint Mentorship聯合舉辦，表彰這位對阿爾維索歷史及美國華裔社群影響深遠的企業家。

出席活動者包括聖荷西市議員David Cohen、巴洛阿圖市議員顧錦珍（Lydia Kou）、庫比蒂諾副市長Kitty Moore、聖塔克拉拉縣前官員Rod Diridon以及美國前國防部副部長Gloria Duffy。David Cohen特別頒發證書給高中生Grant Han，感謝他在保存周豐歷史方面的貢獻。

州議員Patrick Ahren辦公室代表Victoria Low則頒發州府正式褒獎，以表彰周豐的卓越貢獻。此外聖荷西市議會將於2月25日正式宣布「周豐日（Thomas Foon Chew Day）」，紀念這位對阿爾維索與巴洛阿圖歷史具深遠影響的華裔企業家。

中華歷史文化協會表示，作為阿爾維索最成功的企業家之一，周豐創立海灣罐頭公司（Bayside Canning Company），並將該鎮發展為舊金山灣區的重要港口。當天活動特別安排海灣罐頭廠遺址及周邊防洪堤的參觀，隨後來賓齊聚南灣遊艇俱樂部，聆聽他的孫女Gloria Hom講述家族歷史。

海灣罐頭公司曾是全美第三大罐頭廠，周豐也被譽為「蘆筍大王」，因他改進蘆筍罐裝技術，使其能夠運往全美。他的影響力最具代表性的時刻，是他去世時有2萬5000人參加葬禮，足見其在當地的貢獻與影響力。阿爾維索前市長萊恩（Tom Laine）甚至曾表示：「數十年來，Thomas Foon Chew就是阿爾維索。」

中華歷史文化協會聯合主席Kimberly Lee表示，這段歷史的重新發掘，源於高中生Grant Han的研究，他對周豐的成就深感興趣，進而進行訪談、收集資料，並製作紀錄片，最終他向聖荷西市議員David Cohen建議，促成紀念日。

此次紀念活動吸引眾多歷史學者及周豐的家屬與朋友共襄盛舉。Gloria Hom回憶，雖然她的祖父在她出生前便已去世，但她從小便聽聞他的勤奮與慈愛，她在活動中展示了海灣罐頭公司生產的罐頭標籤，並講述祖父如何關懷員工，提供豐盛的餐點，甚至在大蕭條 時期免費提供水源及交通工具。