聖荷西灣區捷運延長線計畫 錯估可節省成本 資金短缺7億到12億

聖荷西灣區捷運延長線計畫，尚需7億到12億美元資金。(圖取自BART臉書)

聖塔克拉拉谷交通局去年獲知，將獲得51億美元聯邦資金、用在聖荷西灣區捷運 延長線計畫，尚需彌補7億美元至12億美元，才能完成計畫。6個月後，VTA交通局發現，可節省成本僅占該金額的一小部分，還有數億美元的資金缺口。

「聖荷西信使報」報導，聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration，簡稱FTA)於2024年8月宣布，將承擔耗資127.5億美元灣區捷運延伸大型計畫成本的40%，計畫將延長BART捷運6英里、途經4個車站，從北聖荷西的貝律耶沙交通中心(Berryessa Transit Center)經由市中心到聖塔克拉拉。聯邦撥款低於交通運輸官員期望的近63億美元，導致當局開始削減成本，但迄今僅節省了3.52億美元。

上周舉行的VTA委員會會議中，計畫長馬奎爾(Tom Maguire)表示，正在尋求符合環境範圍與專案的成本節約方案，確實需要大規模重新設計。

已確定節省的3.52億美元資金，包括將位在第28街與Little Portugal車站的停車場、改造成地面停車展，並修改多個車站設計。VTA官員目前正研究另一個成本節約方案，預計將於4月份提供估算，其中包括評估同時自東邊建造一條較小的單孔隧道，以及尋找可無成本運送廢料的地點。

聖荷西市長馬漢是VTA董事會副主席，在會議上要求官員下月提出潛在成本節省清單，表示顯然需要擴大解決方案，群求在每個專案實現節約。

VTA聲明指出，正在尋求其他非當地資金來源、以彌補資金缺口，並已成立一個由工作人員與專家組成的工作小組，正在審查各種承包方案及交付方式，以確定現有與未來承包商的潛在節約成本，特別是針對計畫的主要隧道合同。

聖荷西灣區捷運延長線的建設成本，多年來一直是爭論焦點，造價已從2014年的44億美元，不斷上漲。拜登政府時期，FTA承諾斥資51億美元擴大灣區捷運系統BART，對基礎設施進行歷史性投資。

然而，川普總統上月的就職典禮，給全國交通項目帶來不確定性，尤其是馬斯克的政府效率部門正致力削減聯邦政府工作人員，並全面削減開支。51億美元為FTA資金補助計畫，是來自國會發放的穩定經費來源。然而，川普試圖凍結國會已撥出資金，但未成功。