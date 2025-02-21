灣區3月13、14日迎「血月」 可肉眼觀察 天文迷別錯過

3月將迎來月全食。（NASA提供）

天文愛好者們即將迎來一場壯觀的天文奇觀--2025年3月13日至14日的月全食。這是自2022年11月以來的首次月全食，屆時月球將進入地球的本影，呈現出著名的「血月」景象。

此次月全食將在北美和南美大部分地區清晰可見。月食開始時，月球將逐漸進入地球的半影區，隨後完全進入地球本影，呈現深紅橙色，即所謂的「血月」。這一現象是由於地球大氣層散射短波長光，而讓紅色與橙色的長波長光折射進本影，使得月亮在完全食階段變為紅色。

對於位於可見區域邊緣的觀測者而言，月食可能僅部分可見，因為當月食發生時，月亮可能正在東邊升起或西邊落下。此次月全食不僅是全球自2022年11月以來的首次月全食，也是2025年至2026年間三次月全食的第一場。這場月食將為天文愛好者拉開未來兩年內一系列壯觀天象的序幕。

月全食發生在地球位於太陽和滿月之間，完全遮擋太陽光時。月球進入地球的本影後，陽光無法直接照射到月球表面。但由於地球大氣層的散射作用，短波長的藍光和紫光被削弱，而較長波長的紅光和橙光被折射，從而使月球呈現出紅色。其原理類似於日出和日落時天空變紅的現象，因此被稱為「血月」。

血月不需要任何設備，可憑藉肉眼觀察。灣區 的天文愛好者可在11時30分到12時30分觀測到最清晰的月全食。對於身處最佳觀測區域的民眾而言，這將是一次難得的機會，可以在夜空中見證這一神秘而夢幻的天文現象。