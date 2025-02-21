7非營利組織領袖 獲歐文基金會年度表彰

七位非營利領袖獲歐文基金會獎，致力推動加州變革。（記者李怡╱翻攝）

少數族裔媒體會議（EMS）20日召開詹姆斯•歐文基金會2025年度頒獎會（James Irvine Foundation 2025 Award Recipients），表彰七位為加州 帶來重大影響的非營利組織領袖。

得獎者來自環境正義、公共健康、原住民 權益與政治參與等領域。EMS代表表示，獲獎者的工作正在改變政策，改善數萬加州居民的生活。基金會將為每位得獎者所屬的組織提供35萬美元資助，以擴大影響力並加速組織發展進程。

歐文基金會的年度獎項，專門表彰致力於推動變革的非營利組織領袖，強調即使在政治分歧與經濟不確定性下，仍然有方法解決最棘手的社會問題。

基金會項目官員唐寧（Cindy Downing）表示：「獲獎組織的努力正在影響加州的政策制定，並為未來的發展方向起到了正向帶動。」

今年的得獎者來自不同背景，但都專注於提升社會公平，並以實際行動推動變革。

馬丁內斯（Nayamin Martinez） 擔任中加州環境正義網絡（Central California Environmental Justice Network）執行董事，她的團隊長期關注低收入 社區的環境汙染問題，透過監測空氣與水汙染數據，向政府施壓，推動更嚴格的環境法規。她表示：「這筆資助將讓我們擴大監測計畫，讓更多受影響的社區獲得應有的保護。」

原住民文化與糧食主權代表巴爾迪（Cutcha Baldy）是Rou Dalagurr糧食主權實驗室與傳統生態知識研究所的聯合主任，致力於恢復原住民的傳統農業與永續食物生產方式。她認為，食物不只是糧食供應問題，更是文化延續與社區復興的關鍵。「這個獎項不僅是對我們工作的肯定，更是對原住民智慧的認可。我們將利用這筆資助培訓年輕一代，讓傳統知識能夠延續下去。」

政治參與與社會公平組織代表托雷斯（Helen Iris Torres）推動西語裔女性的政治參與，透過培訓計畫與政策倡導，提升社會決策層的多元性。她的團隊正在努力確保更多拉丁裔女性能夠在政府與企業中發揮影響力。

歐文基金會的資助不僅為個別組織提供財務支持，也旨在放大這些領袖的影響力，讓他們的解決方案能夠影響更廣泛的社會層面。基金會強調，這些得獎者的成功案例證明，無論社會挑戰有多艱難，透過創新、行動與堅持，真正的改變仍然可能發生。

唐寧表示：「這些領袖的努力告訴我們，即使政治分歧嚴重、經濟充滿變數，只要有行動，就能改變現狀這正是我們需要支持的社會力量。」