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川普砍信託資金 舊金山普西迪歐公園面臨斷供

記者王子涵／舊金山報導
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川普周三晚簽署行政令，大幅削減舊金山普西迪歐信託（Presidio Trust）資金。（取自普西迪歐信託基金）
川普周三晚簽署行政令，大幅削減舊金山普西迪歐信託（Presidio Trust）資金。（取自普西迪歐信託基金）

美國總統川普19日晚簽署行政令，大幅削減舊金山普西迪歐信託（Presidio Trust）資金。這個機構負責管理舊金山普西迪歐國家公園。

川普行政命令名為「啟動聯邦官僚機構縮減計畫」，提議大幅縮減聯邦政府支出，將普西迪歐信誤及其他機構列為「不必要」。

此舉引發舊金山社會強烈反應，法律挑戰幾乎已成定局。舊金山市公園部門總經理金斯堡稱「這是瘋狂的決定」，強調普西迪歐的重要性。

根據命令，各機構須在兩周內向行政管理和預算局提交報告。普西迪歐信託基金會聲明表示，機構遵守法律並將持續運作。

前董事會成員胡拉比爾指出，公園採自給自足模式，川普命令影響可能有限。2025財年，信託總收入1.84億元，運營成本1.39億，盈餘約4600萬元。

這一公園擁200家商業租戶，2900人居住。普西迪歐歷史可追溯至18世紀，曾為美軍基地，1996年成立基金會後轉向可持續發展的公園。

前聯邦眾議長裴洛西辦公室強調，該法案曾獲兩黨支持，具有法律保障。其辦公室曾在2023年成功為基金會爭取到聯邦政府2億元資金，用於普西迪歐的維護項目。該信託機構當時表示，這筆資金將「增強普西迪歐的氣候適應能力，確保公園長期對公眾免費開放」。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）亦表示，將全力確保普西迪歐的未來發展。代表舊金山的加州參議員威善高強調，總統的行政令在法律上站不住腳。

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