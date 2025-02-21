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中美青少年藝術基金會 為洛城野火賑災義演

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中美青少年藝術基金會（ACYPA）2月16日中午12時在東灣海港漁村高級海鮮酒家，舉辦洛杉磯火災賑災籌款義演。（主辦單位提供）
中美青少年藝術基金會（ACYPA）2月16日中午12時在東灣海港漁村高級海鮮酒家，舉辦洛杉磯火災賑災籌款義演。（主辦單位提供）

中美青少年藝術基金會（ACYPA）2月16日中午12時在東灣海港漁村高級海鮮酒家，舉辦洛杉磯火災賑災籌款義演，同時慶祝基金會成立三周年。現場氣氛熱烈、節目精采紛呈，為觀眾帶來了充滿藝術與愛的盛宴。

本次演出匯聚多元藝術形式，展現出青少年藝術家的才華與激情。基金會創會會長美禧卓安太極表演剛柔並濟、行雲流水、英姿颯爽。古箏大師李星的學生Tiffany Liu獨奏「春到拉薩」悠揚動聽、清脆悅耳。年僅10歲的小主持人Roise Li詩歌朗誦「將進酒」鏗鏘有力、慷慨激昂。此外，基金會的兩位共同創辦人Michelle Ahl和Charlotte Church編排象徵火災後重生的綠色系列時裝表演，將盛宴推向高潮。青少年們朝氣蓬勃、充滿活力的表演詮釋著春天的生機，並向災民傳遞災後重建的希望與信心，深深觸動了在場每位觀眾的心。

當天除了為這場演出提供服裝贊助的灣區著名設計師王旭親臨捧場，還有聯合市副市長王耀明到場為青少年們加油，並為當天參加義演的青少年演員們頒發榮譽獎狀。

中美青少年表演藝術基金會是一個由美國中學生所組織並獲美國聯邦批准的非營利機構，經常為各社區義演，為社會公益做出積極貢獻。本義演不僅展現了藝術魅力，更承載著一份沉甸甸的責任與愛心。基金會希望透過藝術力量傳遞希望，盡綿薄之力，幫助受災群眾重建家園。演出圓滿成功，所有籌得的善款將直接送往災區，助力災後重建。

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