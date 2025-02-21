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2劫匪假冒聯邦探員 企圖綁架聖荷西銀行員工

記者葛歆睿╱聖荷西報導
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警方稱，Denzel Jones和Trashauna Outlaw被指控在聖荷西假扮聯邦特工並試圖綁架一名女子實施銀行搶劫。（聖荷西警方提供）
警方稱，Denzel Jones和Trashauna Outlaw被指控在聖荷西假扮聯邦特工並試圖綁架一名女子實施銀行搶劫。（聖荷西警方提供）

聖荷西警察局周四公布，來自內華達州的兩名涉嫌銀行搶劫的嫌疑人被控假扮聯邦探員，企圖綁架一名聖荷西銀行員工。

警方表示，去年底在聖荷西發生的假冒聯邦探員銀行搶劫事件，嫌疑人為23歲的瓊斯（Denzel Jones）和21歲的奧特勞（Trashauna Outlaw），均來自內華達州亨德森市（Henderson）。

2024年11月17日，警方接到報案，一名女性表示兩名自稱聯邦探員的陌生人接近了她。警方稱，這名女性是銀行員工。嫌疑人告訴她，她因未知罪行被逮捕。

這名銀行員拒絕服從嫌疑人的要求，並表示對他們的說法表示懷疑。兩名嫌疑人在警察到達前逃離了現場。

聖荷西警察局襲擊案件組的偵探確定瓊斯和奧特勞是主要嫌疑人，並確定他們的目的是綁架該女性，進行銀行搶劫。

警方表示，瓊斯和奧特勞目前被關押在拉斯維加斯的克拉克縣拘留中心，面臨在內華達州犯下的多起無關銀行搶劫罪名。

聖荷西案件已經獲得逮捕令。警方表示，一旦兩人被引渡回加州，將被送入聖克拉拉縣主監獄，面臨綁架未遂、冒充聯邦探員以及通過電子追蹤侵犯隱私等指控。

聖荷西 內華達州 加州

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